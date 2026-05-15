ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో వడగాలుల బీభత్సం - ఎగిరిపోయిన చిరువ్యాపారుల టెంట్లు - STRONG WINDS HAVOC IN ADILABAD

Severe Heat Wave Havoc in Adilabad District (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 10:19 PM IST

Severe Heat Wave Havoc in Adilabad District : ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలే కాదు పగలు, రాత్రి తేడాలేకుండా అడపా, దడపా వడగాలుల భీభత్సం కొనసాగుతోంది. ఇటీవల మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెటిపేటలో రాత్రి వీచిన గాలులతో నలుగురు రైతులు దుర్మరణం పాలైన ఘటన మరచిపోకముందే మరొకటి చోటుచేసుకుంది. ఉన్నట్టుండి ఒకేసారి వీస్తున్న గాలులతో ఏంజరిగేది తెలియకుండా పోతోంది. 

తాజాగా ఆదిలాబాద్‌లోని అంబేడ్కర్‌ చౌక్‌లో మిట్టమధ్యాహ్నం ఒకేసారి వడగాల్పులు వీశాయి. దాంతో పళ్లు విక్రయించుకునే క్రమంలో నీడ కోసం ఏర్పాటుచేసుకున్న భారీ గొడుగులు ఉవ్వెత్తున ఎగిరిపోయాయి. దీంతో స్థానిక చిరువ్యాపారులు ఒకింత ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో గత కొద్ది రోజులుగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఎండ వేడిమికి తాళలేక ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 

SEVERE HEAT WAVE HAVOC
STRONG WINDS HAVOC IN ADILABAD
ETV Bharat Telangana Team

