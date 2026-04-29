కర్ణాటకలో జనసేన - పార్టీలో చేరిన 200 మంది నాయకులు - SEVERAL LEADERS JOINED IN JANASENA

కర్ణాటకలో జనసేన - పార్టీలో చేరిన 200 మంది నాయకులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Several Leaders Joined The Jana Sena Party In Karnataka : కర్ణాటకలోని చిత్రదుర్గ జిల్లా కేంద్రంలో పలువురు నాయకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు. జనసేన పార్టీని కర్ణాటకలో విస్తరించాలని అక్కడి ప్రజలు, నాయకుల నుంచి విజ్ఞప్తులు రావడంతో పవన్ కల్యాణ్ ఆ మేరకు చర్యలు చేపట్టారు. పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు, ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ తాళ్లూరి ఆధ్వర్యంలో చేరికల కార్యక్రమం జరిగింది. వివిధ పార్టీల నుంచి నాయకులతో 200 మందికి పైగా జనసేన పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకుని అధికారికంగా పార్టీలో చేరారు. వీరందరికీ నాగబాబు జనసేన కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. అనంతరం నాగబాబు మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ ప్రాంతాలు, భాషలకు అతీతమైనదని, జాతీయవాదాన్ని ప్రోత్సహించే వేదికగా పేర్కొన్నారు. ప్రజల పక్షాన నిలబడే పార్టీ జనసేన అని, పవన్ వెంట నడిచేందుకు ముందుకు వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ అభినందనలు తెలిపారు. కర్ణాటకలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

Several Leaders Joined The Jana Sena Party In Karnataka : కర్ణాటకలోని చిత్రదుర్గ జిల్లా కేంద్రంలో పలువురు నాయకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు. జనసేన పార్టీని కర్ణాటకలో విస్తరించాలని అక్కడి ప్రజలు, నాయకుల నుంచి విజ్ఞప్తులు రావడంతో పవన్ కల్యాణ్ ఆ మేరకు చర్యలు చేపట్టారు. పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు, ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ తాళ్లూరి ఆధ్వర్యంలో చేరికల కార్యక్రమం జరిగింది. వివిధ పార్టీల నుంచి నాయకులతో 200 మందికి పైగా జనసేన పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకుని అధికారికంగా పార్టీలో చేరారు. వీరందరికీ నాగబాబు జనసేన కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. అనంతరం నాగబాబు మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ ప్రాంతాలు, భాషలకు అతీతమైనదని, జాతీయవాదాన్ని ప్రోత్సహించే వేదికగా పేర్కొన్నారు. ప్రజల పక్షాన నిలబడే పార్టీ జనసేన అని, పవన్ వెంట నడిచేందుకు ముందుకు వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ అభినందనలు తెలిపారు. కర్ణాటకలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఇలాంటి కథనాలు

Telugu Desam Party New Executive Committee Swearing-in Ceremony

టీడీపీ నూతన కార్యవర్గ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం - వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా లోకేశ్‌ బాధ్యతలు

April 29, 2026 at 12:38 PM IST
Annavaram Satyanarayana Swamy Kalyanam 2026

నేత్రపర్వంగా అన్నవరం సత్యదేవుని కల్యాణం - స్వామి, అమ్మవార్ల పరిణయ వేడుకతో మురిసిన రత్నగిరి

April 28, 2026 at 4:31 PM IST
Electrical Traps Killed Animals

జంతువుల వేటకు విద్యుత్​ తీగెలతో ఉచ్చు - షార్ట్​ సర్క్యూట్​తో కాలిపోయిన పంట

April 28, 2026 at 3:42 PM IST
New Indra Electric AC Buses In To State

కాలుష్యానికి చెక్ - పట్టాలెక్కనున్న ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ నూతన ఇంద్ర ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు

April 28, 2026 at 2:20 PM IST

