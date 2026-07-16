శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న సీనియర్ నటి రాధిక - RADHIKA VISITED SAI BABA TEMPLE
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Published : July 16, 2026 at 3:10 PM IST
Actress Radhika At Shiridi: సీనియర్ నటి రాధిక శిర్డీ సాయి బాబాను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సాయిబాబా ద్వారకామాయి, గురుస్థాన్ ఆలయాలను సందర్శించారు. సాయిబాబా మధ్యాహ్న హారతికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నటి రాధిక మాట్లాడుతూ సాయిబాబాను దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. కుటుంబంతో కలిసి దర్శించుకోవడం మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని చేకూర్చిందన్నారు. దర్శనం చేసుకోవడానికి ఆలయ అధికారులు ఎంతగానో సహకరించారని గుర్తు చేశారు. తాను ఈ స్థాయికి రావడానికి సహకరించిన తన తల్లిదండ్రులకు, గరువులకు ఆమె కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు. సాయి బాబా ఆశీసులు అందరి మీద ఉండాలని నటి రాధిక ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షించారు.
నటి రాధిక తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. ఆరాధన, సూర్యవంశం, అభిలాష చిత్రాల్లో హీరోయిన్గానూ, అదే విధంగా రాజా ది గ్రేట్, ఆదికేశవ తదిర చిత్రాల్లో సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసి మంచి గుర్తింపును, పేరును రాధిక సంపాదించుకున్నారు.
Actress Radhika At Shiridi: సీనియర్ నటి రాధిక శిర్డీ సాయి బాబాను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సాయిబాబా ద్వారకామాయి, గురుస్థాన్ ఆలయాలను సందర్శించారు. సాయిబాబా మధ్యాహ్న హారతికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నటి రాధిక మాట్లాడుతూ సాయిబాబాను దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. కుటుంబంతో కలిసి దర్శించుకోవడం మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని చేకూర్చిందన్నారు. దర్శనం చేసుకోవడానికి ఆలయ అధికారులు ఎంతగానో సహకరించారని గుర్తు చేశారు. తాను ఈ స్థాయికి రావడానికి సహకరించిన తన తల్లిదండ్రులకు, గరువులకు ఆమె కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు. సాయి బాబా ఆశీసులు అందరి మీద ఉండాలని నటి రాధిక ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షించారు.
నటి రాధిక తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. ఆరాధన, సూర్యవంశం, అభిలాష చిత్రాల్లో హీరోయిన్గానూ, అదే విధంగా రాజా ది గ్రేట్, ఆదికేశవ తదిర చిత్రాల్లో సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసి మంచి గుర్తింపును, పేరును రాధిక సంపాదించుకున్నారు.