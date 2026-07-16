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శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న సీనియర్ నటి రాధిక - RADHIKA VISITED SAI BABA TEMPLE

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శిర్డీ బాబాను దర్శించుకున్న నటి రాధిక (Source: ETV Bharat)

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 3:10 PM IST

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Actress Radhika At Shiridi: సీనియర్ నటి రాధిక శిర్డీ సాయి బాబాను దర్శించుకున్నారు.  అనంతరం సాయిబాబా ద్వారకామాయి, గురుస్థాన్ ఆలయాలను సందర్శించారు. సాయిబాబా మధ్యాహ్న హారతికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నటి రాధిక మాట్లాడుతూ సాయిబాబాను దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. కుటుంబంతో కలిసి దర్శించుకోవడం మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని చేకూర్చిందన్నారు. దర్శనం చేసుకోవడానికి ఆలయ అధికారులు ఎంతగానో సహకరించారని గుర్తు చేశారు. తాను ఈ స్థాయికి రావడానికి సహకరించిన తన తల్లిదండ్రులకు, గరువులకు ఆమె కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు. సాయి బాబా ఆశీసులు అందరి మీద ఉండాలని నటి రాధిక ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షించారు. 

నటి రాధిక తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాల్లో హీరోయిన్​గా నటించి స్టార్ హీరోయిన్​గా ఎదిగారు. ఆరాధన, సూర్యవంశం, అభిలాష చిత్రాల్లో హీరోయిన్​గానూ, అదే విధంగా రాజా ది గ్రేట్, ఆదికేశవ తదిర చిత్రాల్లో సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసి మంచి గుర్తింపును, పేరును రాధిక సంపాదించుకున్నారు. 

Actress Radhika At Shiridi: సీనియర్ నటి రాధిక శిర్డీ సాయి బాబాను దర్శించుకున్నారు.  అనంతరం సాయిబాబా ద్వారకామాయి, గురుస్థాన్ ఆలయాలను సందర్శించారు. సాయిబాబా మధ్యాహ్న హారతికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నటి రాధిక మాట్లాడుతూ సాయిబాబాను దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. కుటుంబంతో కలిసి దర్శించుకోవడం మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని చేకూర్చిందన్నారు. దర్శనం చేసుకోవడానికి ఆలయ అధికారులు ఎంతగానో సహకరించారని గుర్తు చేశారు. తాను ఈ స్థాయికి రావడానికి సహకరించిన తన తల్లిదండ్రులకు, గరువులకు ఆమె కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు. సాయి బాబా ఆశీసులు అందరి మీద ఉండాలని నటి రాధిక ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షించారు. 

నటి రాధిక తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాల్లో హీరోయిన్​గా నటించి స్టార్ హీరోయిన్​గా ఎదిగారు. ఆరాధన, సూర్యవంశం, అభిలాష చిత్రాల్లో హీరోయిన్​గానూ, అదే విధంగా రాజా ది గ్రేట్, ఆదికేశవ తదిర చిత్రాల్లో సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసి మంచి గుర్తింపును, పేరును రాధిక సంపాదించుకున్నారు. 

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ACTRESS RADHIKA VISITED SHIRIDI
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RADHIKA VISITED SAI BABA TEMPLE
ACTRESS RADHIKA VISITED SHIRIDI

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ETV Bharat Telugu Team

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