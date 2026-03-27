LIVE : భద్రాచలంలో సీతారాముల కల్యాణం - ప్రత్యక్షప్రసారం - SEETHARAMULA KALYANAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 27, 2026 at 10:34 AM IST
Seetharamula Kalyanam in Bhadrachalam : శ్రీరామనవమి పండుగ సందర్భంగా భద్రాచలంలో వేడుకలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. లోకకల్యాణంగా భావించే రాములోరి కల్యాణానికి భద్రాచల దివ్వక్షేత్రం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. అభిజిత్ లగ్నమున వైభవోపేతంగా జరిగే సీతారాముల కల్యాణఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు దేవస్థానానికి భక్తజనం పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేడు ప్రధాన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. కల్యాణ మహోత్సవం కోసం మిథిలా మైదాన ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా కల్యాణ మండపాన్ని అలంకరింపజేశారు. ఉదయం పదిన్నర నుంచి పన్నెండున్నర వరకు కల్యాణ ఘట్టం అంగరంగా వైభవంగా జరగనుంది. వేద మంత్రోచ్చరణాలు మారుమోగుతుండగా అభిజిత్ లగ్నం సమీపించగానే జీలకర్ర బెల్లం మిశ్రమాన్ని సీతారాముల శిరస్సుపై ఉంచే సమయాన్నిశుభ ముహూర్తంగా కీర్తిస్తారు. జై శ్రీరామ్ నామస్మరణలతో ప్రాంగణం మొత్తం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. వేల సంఖ్యలో భక్తులు సతీసమేతంగా, కుటుంబాలతో తరలివచ్చి సితారాముల కల్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్నారు. ఈ అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని ఈటీవీ భారత్లో వీక్షించండి
