ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం - 7 వేల మంది పోలీసులతో భద్రత - BHOGAPURAM AIRPORT
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 3:50 PM IST
Alluri Sitarama Raju International Airport Inauguration : అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ సభకు 7 వేల మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 5 వేల బస్సులు, వందలాది కార్లు, ద్విచక్రవాహనాల్లో లక్షలాది మంది ప్రజలు రానున్న నేపథ్యంలో వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సభా ప్రాంగణానికి చుట్టుపక్కల వాహనాల పార్కింగ్కి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారు. ఈ సభకి వచ్చే వారికి తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సభకి వచ్చే వారు పోలీసుల సూచనలు పాటిస్తూ సభా ప్రాంగణానికి చేరుకోవాలని విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ సూచిస్తున్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. "ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి వచ్చే వారి భద్రత కోసం ఇక్కడ 7 వేల మంది పోలీసులని డెప్లాయ్ చేశాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసే బహిరంగ సభకు దాదాపు 3 లక్షల మంది వస్తున్నట్లు సమాచారం ఉంది. వీఐపీలు ఏ రూట్లలో రావాలి ప్రజలు ఏ రూట్లలో రావాలని క్లియర్గా సైన్ బోర్డ్లు ఏర్పాటు చేశాం" అని ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ అన్నారు.
Alluri Sitarama Raju International Airport Inauguration : అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ సభకు 7 వేల మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 5 వేల బస్సులు, వందలాది కార్లు, ద్విచక్రవాహనాల్లో లక్షలాది మంది ప్రజలు రానున్న నేపథ్యంలో వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సభా ప్రాంగణానికి చుట్టుపక్కల వాహనాల పార్కింగ్కి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారు. ఈ సభకి వచ్చే వారికి తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సభకి వచ్చే వారు పోలీసుల సూచనలు పాటిస్తూ సభా ప్రాంగణానికి చేరుకోవాలని విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ సూచిస్తున్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. "ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి వచ్చే వారి భద్రత కోసం ఇక్కడ 7 వేల మంది పోలీసులని డెప్లాయ్ చేశాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసే బహిరంగ సభకు దాదాపు 3 లక్షల మంది వస్తున్నట్లు సమాచారం ఉంది. వీఐపీలు ఏ రూట్లలో రావాలి ప్రజలు ఏ రూట్లలో రావాలని క్లియర్గా సైన్ బోర్డ్లు ఏర్పాటు చేశాం" అని ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ అన్నారు.