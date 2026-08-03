LIVE : లష్కర్ బోనాల్లో రంగం భవిష్యవాణి - ప్రత్యక్షప్రసారం - UJJAINI MAHANKALI TEMPLE RANGAM
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Published : August 3, 2026 at 9:39 AM IST
Secunderabad Rangam Live 2026 : సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల ఉత్సవాలు చివరి ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. రెండో రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మహంకాళి ఆలయంలో రంగం కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి చెబుతున్నారు. రంగం అనంతరం మహంకాళి అమ్మవారి ఏనుగు అంబారీ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి ఆలయ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రంగం భవిష్యవాణి తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రగతి ఎలా ఉంటుంది? వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయా లేదా అని ఆలయ పూజారులు అడుగుతున్నారు. అమ్మవారు స్వరూపంగా భావించే మహిళ చెప్పే భవిష్యవాణి ఈ రెండు రోజుల జాతరలో కీలక ఘట్టం. భవిష్యవాణిలో ఈ ఏడాది వర్షాలు ఎలా కురుస్తాయో, ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉండాలంటే ఏమి చెయ్యాలో ఇవన్నీ చెబుతారు. ఇందుకోసం ఎంతో మంది ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు. ఈసారి గురించి ఏం చెప్తారో మనం కూడా ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Secunderabad Rangam Live 2026 : సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల ఉత్సవాలు చివరి ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. రెండో రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మహంకాళి ఆలయంలో రంగం కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి చెబుతున్నారు. రంగం అనంతరం మహంకాళి అమ్మవారి ఏనుగు అంబారీ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి ఆలయ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రంగం భవిష్యవాణి తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రగతి ఎలా ఉంటుంది? వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయా లేదా అని ఆలయ పూజారులు అడుగుతున్నారు. అమ్మవారు స్వరూపంగా భావించే మహిళ చెప్పే భవిష్యవాణి ఈ రెండు రోజుల జాతరలో కీలక ఘట్టం. భవిష్యవాణిలో ఈ ఏడాది వర్షాలు ఎలా కురుస్తాయో, ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉండాలంటే ఏమి చెయ్యాలో ఇవన్నీ చెబుతారు. ఇందుకోసం ఎంతో మంది ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు. ఈసారి గురించి ఏం చెప్తారో మనం కూడా ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.