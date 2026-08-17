ETV Bharat / Videos

ఉత్సాహంగా ఆంధ్రా పికిల్​బాల్‌ లీగ్‌ పోటీలు - యువత నుంచి మంచి ఆదరణ - AP PICKLE BALL GAMES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఆంధ్రా పికిల్‌ బాల్‌ లీగ్‌ పోటీలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

AP PickleBall Games : ఆంధ్ర పికెల్ బాల్ పోటీలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. రెండోరోజు క్రీడాకారులు హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. రెండోరోజు నెల్లూరు వోల్వోస్ జట్లు సింగిల్స్, డబుల్స్, మిక్స్​డ్​ డబుల్స్​లో రాణించి విజయవాడ సన్ షైనర్స్ జట్టుపై 4-2 తేడాతో గెలుపొందారు. వేరొక పోటీల్లో తిరుపతి టైగర్స్ జట్లు 4-3 తేడాతో వైజాగ్ సీహాక్స్ జట్లపై విజయం సాధించాయి. ఒక దశలో 3-3తో ఇరుజట్లు సమం కాగా పోటీ టైబ్రేకర్​కు దారి తీసింది. చివరకు తిరుపతి ఆటగాళ్లు ఉత్కంఠభరిత పోటీలో విజయం సాధించారు. ఈ పోటీలకు మంచి ఆదరణ కన్పిస్తుందని, క్రికెట్ తర్వాత యువకులు ఎక్కువగా ఈ ఆటను నేర్చుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారని పికెల్ బాల్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర చీఫ్ ప్యాట్రన్, మాజీ మంత్రి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు అభిప్రాయపడ్డారు. వైజాగ్ జట్టును కొనుగోలు చేసిన కొణిదెల నిహారిక, వర్థమాన హీరో సంతోష్ శోభన్ తదితరులు పోటీలకు హాజరై ఆకర్షణ తెచ్చారు.

AP PickleBall Games : ఆంధ్ర పికెల్ బాల్ పోటీలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. రెండోరోజు క్రీడాకారులు హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. రెండోరోజు నెల్లూరు వోల్వోస్ జట్లు సింగిల్స్, డబుల్స్, మిక్స్​డ్​ డబుల్స్​లో రాణించి విజయవాడ సన్ షైనర్స్ జట్టుపై 4-2 తేడాతో గెలుపొందారు. వేరొక పోటీల్లో తిరుపతి టైగర్స్ జట్లు 4-3 తేడాతో వైజాగ్ సీహాక్స్ జట్లపై విజయం సాధించాయి. ఒక దశలో 3-3తో ఇరుజట్లు సమం కాగా పోటీ టైబ్రేకర్​కు దారి తీసింది. చివరకు తిరుపతి ఆటగాళ్లు ఉత్కంఠభరిత పోటీలో విజయం సాధించారు. ఈ పోటీలకు మంచి ఆదరణ కన్పిస్తుందని, క్రికెట్ తర్వాత యువకులు ఎక్కువగా ఈ ఆటను నేర్చుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారని పికెల్ బాల్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర చీఫ్ ప్యాట్రన్, మాజీ మంత్రి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు అభిప్రాయపడ్డారు. వైజాగ్ జట్టును కొనుగోలు చేసిన కొణిదెల నిహారిక, వర్థమాన హీరో సంతోష్ శోభన్ తదితరులు పోటీలకు హాజరై ఆకర్షణ తెచ్చారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PICKLE BALL GAME COMPETITIONS
VIZAG AMBASSADOR NIHARIKA
ఆంధ్ర పికెల్ బాల్
STATE PICKLE BALL COMPETITION
AP PICKLE BALL GAMES

ఇలాంటి కథనాలు

Vijayawada Lok Bhavan At Home Event

విజయవాడ లోక్ భవన్​లో ఎట్ హోం కార్యక్రమం - హాజరైన సీఎం, హైకోర్టు సీజే, పలువురు ప్రముఖులు

August 16, 2026 at 3:37 PM IST
Varuna yagam concluded at Indrakeeladri

ఇంద్రకీలాద్రిపై ముగిసిన వరుణ యాగాలు - శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన కమిటీ సభ్యులు

August 16, 2026 at 1:28 PM IST
Independence Day Celebrations at Ramoji Film City

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు

August 15, 2026 at 4:23 PM IST
A Young Man Excelling In The Art Of Miniature Painting From Guntur

సూక్ష్మ చిత్రకళలో రాణిస్తున్న యువకుడు - ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండానే గుర్తింపు

August 15, 2026 at 3:15 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.