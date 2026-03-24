By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 11:04 AM IST
Lok Sabha Budget Session : పార్లమెంట్ మలివిడత సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. గ్యాస్, చమురు కొరత వల్ల చర్చ పెట్టాలని ప్రతిపక్షాలు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని సంప్రదింపులు, రాయబార మార్గాల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ కోరుకుంటున్నట్లు సోమవారం ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ప్రకటించారు. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు, హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో అంతరాయాలు ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని తేల్చిచెప్పారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై లోక్సభ ఓ ప్రకటన చేసిన ప్రధాని మోదీ యుద్ధ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రతి భారతీయునికి ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా సాయం అందిస్తుందని అభయమిచ్చారు. చమురు, గ్యాస్ అంతరాయం లేకుండా సరఫరా జరిగేలా ఆయా దేశాలతో కేంద్రప్రభుత్వం నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ప్రధాని తెలిపారు. దేశంలోని అన్ని విద్యుత్ ప్లాంట్లలో తగినన్నీ బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై పార్లమెంటులో చర్చ జరగాలని వయనాడ్ ఎంపీ, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంకాగాంధీ డిమాండ్ చేశారు. ఇరాన్ యుద్ధంపై లోక్సభలో ప్రకటన చేసిన ప్రధాని మోదీ కొత్త విషయాలేమి చెప్పలేదన్నారు. చర్చ జరిగినప్పుడే అందరి అభిప్రాయాలు తెలుస్తాయని ప్రియాంకాగాంధీ చెప్పారు.
