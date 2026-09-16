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LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - హంస వాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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హంస వాహనంపై శ్రీవారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:02 PM IST

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Tirumala Salakatla Brahmotsavam Live: శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండో రోజు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం మలయప్పస్వామి ఐదు తలల చిన్నశేష వాహనంపై పాండురంగస్వామి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. భక్తుల గోవిందనామ స్మరణ మధ్య తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. శ్రీ మలయప్పస్వామివారు దేవేరులతో కలిసి చిన్నశేష వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్యదర్శనమిచ్చారు. స్వామివారిని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా స్వామివారి వాహనసేవకు ముందు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన కళాకారులు తమతమ సంప్రదాయ కళారూపాలను భక్తి, సంగీతం, నృత్య సమ్మేళనంతో ప్రదర్శించి భక్తులను పరవశింపజేశారు. 9 రాష్ట్రాలకు చెందిన 20 కళాబృందాల నుంచి 539 మంది కళాకారులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా, తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, మహారాష్ట్ర, పుదుచ్చేరి, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు తమ ప్రాంతాల కళా సంప్రదాయాలను తిరుమలలో ఆవిష్కరించారు. ఈ క్రమంలోనే సాయంత్రం హంస వాహనంపై  శ్రీవారు తీరువీధుల్లో సంచరిస్తున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో భ‌క్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు.

Tirumala Salakatla Brahmotsavam Live: శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండో రోజు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం మలయప్పస్వామి ఐదు తలల చిన్నశేష వాహనంపై పాండురంగస్వామి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. భక్తుల గోవిందనామ స్మరణ మధ్య తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. శ్రీ మలయప్పస్వామివారు దేవేరులతో కలిసి చిన్నశేష వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్యదర్శనమిచ్చారు. స్వామివారిని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా స్వామివారి వాహనసేవకు ముందు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన కళాకారులు తమతమ సంప్రదాయ కళారూపాలను భక్తి, సంగీతం, నృత్య సమ్మేళనంతో ప్రదర్శించి భక్తులను పరవశింపజేశారు. 9 రాష్ట్రాలకు చెందిన 20 కళాబృందాల నుంచి 539 మంది కళాకారులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా, తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, మహారాష్ట్ర, పుదుచ్చేరి, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు తమ ప్రాంతాల కళా సంప్రదాయాలను తిరుమలలో ఆవిష్కరించారు. ఈ క్రమంలోనే సాయంత్రం హంస వాహనంపై  శ్రీవారు తీరువీధుల్లో సంచరిస్తున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో భ‌క్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు.

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TIRUMALA SALAKATLA BRAHMOTSAVAM
SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

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