LIVE : రెండో రోజు తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT LIVE
Published : December 9, 2025 at 10:36 AM IST
Telangana Rising Global Summit 2025 Live : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో పెట్టుబడుల వెల్లువలా వచ్చాయి. రాష్ట్ర భవిష్యత్ విజన్ ఆవిష్కరణకు నిర్వహించిన ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు తొలిరోజున పేరొందిన కంపెనీలు దేశ విదేశాల ప్రతినిధులు పారిశ్రామికవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షించింది. తొలి రోజే సుమారు 2 లక్షల 43 వేల కోట్ల పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు కుదిరాయి. 35 ఎంఓయూలపై సంతకాలు జరిగాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పరిశ్రమలమంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఆధ్వర్యంలో తొలి రోజు డీప్టెక్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఏరోస్పేస్ రంగాల్లో పలు పెట్టుబడుల ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు మన దేశంతో పాటు ఇతర దేశాల నుంచి ప్రముఖ కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. ప్రత్యేకంగా, పునరుత్పాదక ఇంధనం, బయోటెక్, సినిమా నిర్మాణం, మీడియా, విద్య, టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఇవాళ మరిన్ని పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఎంవోయూలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలపై దేశీయ, అంతర్జాతీయ విశ్వాసానికి నిదర్శనమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు.
