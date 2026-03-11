LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE
Published : March 11, 2026 at 11:04 AM IST
Rajya Sabha Session LIVE : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం జరిగిన రాజ్యసభలో సమగ్ర సవరణ (SIR)పై విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా తిప్పికొట్టారు. ఆ తర్వాత పలు అంశాలపై మాట్లాడిన అమిత్ షా 'వందేమాతరం' ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపుతూనే ఉంటుందని. రాజ్యసభలో 'వందేమాతరం'పై చర్చలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడు. సోమవారం పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై సమగ్ర చర్చకు అవకాశమివ్వాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టడం రగడకు కారణమైంది. ఉద్రిక్తతలు సడలిపోవాలంటే ఆయా అంశాలన్నింటిపై చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని భారత ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న దాదాపు కోటిమంది ప్రవాస భారతీయుల రక్షణ తమకు అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని, దాంతోపాటు ఇంధన భద్రత ముఖ్యమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియాపై స్వల్పకాలిక చర్చకైనా అనుమతించాలని రాజ్యసభలో విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
