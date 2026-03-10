LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT RAJYA SABHA LIVE
Published : March 10, 2026 at 11:05 AM IST
Second Budget Session of Parliament Rajya Sabha LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు సోమవారం గరంగరంగా మొదలయ్యాయి. పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై సమగ్ర చర్చకు అవకాశమివ్వాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టడం రగడకు కారణమైంది. ఉద్రిక్తతలు సడలిపోవాలంటే ఆయా అంశాలన్నింటిపై చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని భారత ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న దాదాపు కోటిమంది ప్రవాస భారతీయుల రక్షణ తమకు అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని, దాంతోపాటు ఇంధన భద్రత ముఖ్యమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియాపై స్వల్పకాలిక చర్చకైనా అనుమతించాలని రాజ్యసభలో విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు. జైశంకర్ ప్రకటన సమయంలో విపక్ష నేతలు నినాదాలిచ్చారు. చర్చ జరిగాకే ప్రభుత్వం స్పందన తెలపాలని పట్టుబట్టారు. మంత్రి ప్రకటన ముగియవస్తుండగా వారంతా వాకౌట్ చేశారు. పార్లమెంటు మకరద్వారం వద్ద నిరసనలు తెలిపారు. టీ-20 క్రికెట్ కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత్ బృందాన్ని రాజ్యసభ అభినందించింది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
