ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Rajya Sabha Session LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajya Sabha Session LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం జరిగిన రాజ్యసభలో సమగ్ర సవరణ (SIR)పై విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రమంత్రి అమిత్‌ షా తిప్పికొట్టారు. ఆ తర్వాత పలు అంశాలపై మాట్లాడిన అమిత్‌ షా 'వందేమాతరం' ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపుతూనే ఉంటుందని. రాజ్యసభలో 'వందేమాతరం'పై చర్చలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడు. సోమవారం పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై సమగ్ర చర్చకు అవకాశమివ్వాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టడం రగడకు కారణమైంది. ఉద్రిక్తతలు సడలిపోవాలంటే ఆయా అంశాలన్నింటిపై చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని భారత ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న దాదాపు కోటిమంది ప్రవాస భారతీయుల రక్షణ తమకు అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని, దాంతోపాటు ఇంధన భద్రత ముఖ్యమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియాపై స్వల్పకాలిక చర్చకైనా అనుమతించాలని రాజ్యసభలో విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Rajya Sabha Session LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం జరిగిన రాజ్యసభలో సమగ్ర సవరణ (SIR)పై విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రమంత్రి అమిత్‌ షా తిప్పికొట్టారు. ఆ తర్వాత పలు అంశాలపై మాట్లాడిన అమిత్‌ షా 'వందేమాతరం' ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపుతూనే ఉంటుందని. రాజ్యసభలో 'వందేమాతరం'పై చర్చలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడు. సోమవారం పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై సమగ్ర చర్చకు అవకాశమివ్వాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టడం రగడకు కారణమైంది. ఉద్రిక్తతలు సడలిపోవాలంటే ఆయా అంశాలన్నింటిపై చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని భారత ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న దాదాపు కోటిమంది ప్రవాస భారతీయుల రక్షణ తమకు అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని, దాంతోపాటు ఇంధన భద్రత ముఖ్యమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియాపై స్వల్పకాలిక చర్చకైనా అనుమతించాలని రాజ్యసభలో విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

SECOND BUDGET SESSION OF PARLIAMENT
PARLIAMENT RAJYA SABHA LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSION
RAJYA SABHA SESSION
RAJYA SABHA SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Lok Sabha Session LIVE

LIVE: లోక్‌సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 11, 2026 at 11:04 AM IST
CM Chandrababu Naidu Participated in Collectors Conference

LIVE: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు-ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 11, 2026 at 10:11 AM IST
Parliament Second Phase Budget Session Live

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 10, 2026 at 11:06 AM IST
Second Budget Session of Parliament Rajya Sabha LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 10, 2026 at 11:04 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.