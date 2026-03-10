ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Second Budget Session of Parliament Rajya Sabha LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Second Budget Session of Parliament Rajya Sabha LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు సోమవారం గరంగరంగా మొదలయ్యాయి. పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై సమగ్ర చర్చకు అవకాశమివ్వాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టడం రగడకు కారణమైంది. ఉద్రిక్తతలు సడలిపోవాలంటే ఆయా అంశాలన్నింటిపై చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని భారత ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న దాదాపు కోటిమంది ప్రవాస భారతీయుల రక్షణ తమకు అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని, దాంతోపాటు ఇంధన భద్రత ముఖ్యమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియాపై స్వల్పకాలిక చర్చకైనా అనుమతించాలని రాజ్యసభలో విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్‌ చేశారు. జైశంకర్‌ ప్రకటన సమయంలో విపక్ష నేతలు నినాదాలిచ్చారు. చర్చ జరిగాకే ప్రభుత్వం స్పందన తెలపాలని పట్టుబట్టారు. మంత్రి ప్రకటన ముగియవస్తుండగా వారంతా వాకౌట్‌ చేశారు. పార్లమెంటు మకరద్వారం వద్ద నిరసనలు తెలిపారు. టీ-20 క్రికెట్‌ కప్‌ విజేతగా నిలిచిన భారత్‌ బృందాన్ని రాజ్యసభ అభినందించింది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Second Budget Session of Parliament Rajya Sabha LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు సోమవారం గరంగరంగా మొదలయ్యాయి. పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై సమగ్ర చర్చకు అవకాశమివ్వాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టడం రగడకు కారణమైంది. ఉద్రిక్తతలు సడలిపోవాలంటే ఆయా అంశాలన్నింటిపై చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని భారత ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న దాదాపు కోటిమంది ప్రవాస భారతీయుల రక్షణ తమకు అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని, దాంతోపాటు ఇంధన భద్రత ముఖ్యమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియాపై స్వల్పకాలిక చర్చకైనా అనుమతించాలని రాజ్యసభలో విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్‌ చేశారు. జైశంకర్‌ ప్రకటన సమయంలో విపక్ష నేతలు నినాదాలిచ్చారు. చర్చ జరిగాకే ప్రభుత్వం స్పందన తెలపాలని పట్టుబట్టారు. మంత్రి ప్రకటన ముగియవస్తుండగా వారంతా వాకౌట్‌ చేశారు. పార్లమెంటు మకరద్వారం వద్ద నిరసనలు తెలిపారు. టీ-20 క్రికెట్‌ కప్‌ విజేతగా నిలిచిన భారత్‌ బృందాన్ని రాజ్యసభ అభినందించింది. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

SECOND BUDGET SESSION OF PARLIAMENT
RAJYA SABHA
PARLIAMENT SECOND BUDGET SESSION
రాజ్యసభ లైవ్​
RAJYA SABHA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Parliament Second Phase Budget Session Live

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 10, 2026 at 11:06 AM IST
CM Chandrababu Nandyal District Tour LIVE

LIVE: నంద్యాల జిల్లాలో చంద్రబాబు పర్యటన - రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 12:47 PM IST
Parliament Second Phase Budget Session Live

LIVE: పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - లోక్​సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 12:09 PM IST
RAJYA SABHA LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 9, 2026 at 11:19 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.