LIVE : మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటిస్తున్న ఎస్​ఈసీ రాణి కుమిదిని - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

State Election Commission Press Meet Live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 3:50 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 4:16 PM IST

State Election Commission Press Meet Live : రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది.  రాష్ట్రంలోని 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు కసరత్తు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి ఎన్నికలకు సన్నద్ధత తెలుపుతూ ఈనెల 19నే ఎస్‌ఈసీకి లేఖ రాసింది. ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై ఈనెల 20 నుంచి 23వరకు జిల్లా కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదినీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ నెల 24 వ్యవపరిశీలకులు, మైక్రో అబ్జర్వర్లతో సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఈ నెల 19 నుంచి దశలవారీగా ఎన్నికల సిబ్బందికి శిక్షణ పూర్తయింది. సమావేశాలు ఎస్ఈసీ రాణి కుముదిని ఇవాళ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఎస్ఈసీ రాణి కుముదిని మీడియా సమావేశంలో ఎన్నికలు షెడ్యూల్ ప్రకటిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 32 జిల్లాల్లోని ఏడు కార్పొరేషన్లు, 366 డివిజన్లు, 116 మున్సిపాల్టీలు, 2,630 వార్డుల్లో ఓటర్ల జాబితాలను ఎస్‌ఈసీ ప్రకటించింది. వీటన్నింటిలో కలిపి పురుష ఓటర్లు  25 లక్షల62 వేవ 369 ఉండగా మహిళలు 26 లక్షల 80 వేల 14 మంది, థర్డ్‌జెండర్లు 640 ఓటర్లు ఉన్నట్లు ఎస్‌ఈసీ వెల్లడించింది. ఎన్నికలు జరగనున్న మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లలో 8 వేల 195 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఖరారు చేసింది. 

SEC RANI KUMUDINI PRESS CONFERENCE
MUNICIPAL ELECTIONS 2026
STATE ELECTION COMMISSION
మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

ETV Bharat Telangana Team

