LIVE: ముగిసిన పోలింగ్ - ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 5:32 PM IST
SEC Anil Chandra Punetha Press Meet LIVE: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా ప్రశాంతంగా ముగిసింది. నగరాల్లో ఓటర్లు పోలింగ్పై పెద్దగా ఆసక్తి కనబర్చలేదు. అయితే పట్టణాల్లో మాత్రం భారీగా పోలింగ్ శాతం నమోదయ్యింది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 48.03 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. పోలింగ్ సమయం ముగిసే సమయానికి క్యూలైన్లలో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇక ఉదయం విజయవాడలో పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఎస్ఈసీ సందర్శించారు. ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించి అప్పటి వరకు నమోదైన పోలింగ్ వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరాలు, వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తున్నామని చెప్పారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
పలు జిల్లాల్లో ఆ సమయానికి నమోదైన పోలింగ్ శాతాల వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసింది. కానీ కడప జిల్లా పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల ముందస్తు ప్రణాళికతో దాడులు జరిగినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన పోలింగ్ గురించి ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ప్రెస్మీట్ ద్వారా వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
SEC Anil Chandra Punetha Press Meet LIVE: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా ప్రశాంతంగా ముగిసింది. నగరాల్లో ఓటర్లు పోలింగ్పై పెద్దగా ఆసక్తి కనబర్చలేదు. అయితే పట్టణాల్లో మాత్రం భారీగా పోలింగ్ శాతం నమోదయ్యింది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 48.03 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. పోలింగ్ సమయం ముగిసే సమయానికి క్యూలైన్లలో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇక ఉదయం విజయవాడలో పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఎస్ఈసీ సందర్శించారు. ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించి అప్పటి వరకు నమోదైన పోలింగ్ వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరాలు, వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తున్నామని చెప్పారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
పలు జిల్లాల్లో ఆ సమయానికి నమోదైన పోలింగ్ శాతాల వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసింది. కానీ కడప జిల్లా పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల ముందస్తు ప్రణాళికతో దాడులు జరిగినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన పోలింగ్ గురించి ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ప్రెస్మీట్ ద్వారా వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.