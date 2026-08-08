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హైడ్రా ఉద్యోగాల కోసం తరలివచ్చిన యువత - సరూర్‌నగర్ స్టేడియంలో ఉద్రిక్తత - SCUFFLE AT SAROORNAGAR STADIUM

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Scuffle at Saroornagar Stadium (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 4:25 PM IST

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Hyderabad Saroornagar Stadium HYDRA Jobs : హైదరాబాద్​ ఎల్బీనగర్ పరిధిలోని సరూర్‌నగర్ ఇండోర్ స్టేడియానికి భారీగా యువత తరలి వచ్చారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. హైడ్రాలో ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు తెల్లవారుజాము నుంచే భారీగా యువకులు స్టేడియం వద్దకు చేరుకున్నారు. సమయం గడిచే కొద్దీ మరింత మంది నిరుద్యోగులు రావడంతో స్టేడియం పరిసరాల్లో భారీగా రద్దీ ఏర్పడింది. కేవలం 150 పోస్టులకు ఇంత భారీ ఎత్తున స్పందన రావడంతో గందరగోళం, తోపులాట జరిగింది. స్టేడియం వద్ద సరైన సౌకర్యాలు కల్పించలేదంటూ పలువురు అభ్యర్థులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్​ ఇవ్వాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఆన్​లైన్​లోనూ అప్లికేషన్​లు స్వీకరించాలని అభ్యర్థులు డిమాండ్​ చేశారు. భారీగా యువత తరలిరావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా స్టేడియం వద్ద భద్రతను పెంచారు. మరింత మంది స్టేడియం వద్దకు చేరుకుంటుండడంతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పోలీసులు సమీక్షించారు. 

Hyderabad Saroornagar Stadium HYDRA Jobs : హైదరాబాద్​ ఎల్బీనగర్ పరిధిలోని సరూర్‌నగర్ ఇండోర్ స్టేడియానికి భారీగా యువత తరలి వచ్చారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. హైడ్రాలో ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు తెల్లవారుజాము నుంచే భారీగా యువకులు స్టేడియం వద్దకు చేరుకున్నారు. సమయం గడిచే కొద్దీ మరింత మంది నిరుద్యోగులు రావడంతో స్టేడియం పరిసరాల్లో భారీగా రద్దీ ఏర్పడింది. కేవలం 150 పోస్టులకు ఇంత భారీ ఎత్తున స్పందన రావడంతో గందరగోళం, తోపులాట జరిగింది. స్టేడియం వద్ద సరైన సౌకర్యాలు కల్పించలేదంటూ పలువురు అభ్యర్థులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్​ ఇవ్వాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఆన్​లైన్​లోనూ అప్లికేషన్​లు స్వీకరించాలని అభ్యర్థులు డిమాండ్​ చేశారు. భారీగా యువత తరలిరావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా స్టేడియం వద్ద భద్రతను పెంచారు. మరింత మంది స్టేడియం వద్దకు చేరుకుంటుండడంతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పోలీసులు సమీక్షించారు. 

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TAGGED:

సరూర్​నగర్​ స్టేడియంలో తోపులాట
STAMPEDE AT SAROORNAGAR STADIUM
HYDRA JOBS SAROORNAGAR STADIUM
POLICE CONTROL YOUTH IN STADIUM
SCUFFLE AT SAROORNAGAR STADIUM

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