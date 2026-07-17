ETV Bharat / Videos

పెట్రోల్​ బంక్ వద్ద స్కూటీలో మంటలు - షేక్​పేట్​లో కలకలం - షేక్‌పేట్​లో స్కూటి అగ్ని ప్రమాదం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పెట్రోల్​ బంక్ వద్ద స్కూటీలో మంటలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident At Petrol Bunk Shaikpet : సాధారణంగా మనం ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాల్లో ఎక్కువగా మంటలు చెలరేగటం చూశాం. ఇంధనంతో నడిచే వాహనాలకు మంటలు అంటుకోవటం తక్కువగా చూస్తుంటాం. తాజాగా టోలిచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని షేక్‌పేట్​లో పెట్రోల్ బంక్‌ వద్ద భారీ ప్రమాదం తప్పింది. బంక్​లో ఇంధనం నింపించుకొని బయటకు వచ్చిన ఓ మాస్ట్రో ద్విచక్ర వాహనానికి ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. ఇది గమనించిన పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది, స్థానికులు వెంటనే ఫైర్ సేఫ్టీ పరికరాలతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. పెట్రోల్ బంక్ బయట వాహనానికి మంటలు చెలరేగడంతో కొద్దిసేపు స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అయితే సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో స్పందించడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఘటనకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు దగ్దమవుతున్న ఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. నిజామాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్‌లో వరుసగా 4 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుల్లో మంటలు చెలరేగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 

Fire Accident At Petrol Bunk Shaikpet : సాధారణంగా మనం ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాల్లో ఎక్కువగా మంటలు చెలరేగటం చూశాం. ఇంధనంతో నడిచే వాహనాలకు మంటలు అంటుకోవటం తక్కువగా చూస్తుంటాం. తాజాగా టోలిచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని షేక్‌పేట్​లో పెట్రోల్ బంక్‌ వద్ద భారీ ప్రమాదం తప్పింది. బంక్​లో ఇంధనం నింపించుకొని బయటకు వచ్చిన ఓ మాస్ట్రో ద్విచక్ర వాహనానికి ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. ఇది గమనించిన పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది, స్థానికులు వెంటనే ఫైర్ సేఫ్టీ పరికరాలతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. పెట్రోల్ బంక్ బయట వాహనానికి మంటలు చెలరేగడంతో కొద్దిసేపు స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అయితే సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో స్పందించడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఘటనకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు దగ్దమవుతున్న ఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. నిజామాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్‌లో వరుసగా 4 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుల్లో మంటలు చెలరేగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAIKPET SCOOTY FIRE INCIDENT
FIRE ACCIDENT AT PETROL BUNK
FIRE ACCIDENT NEAR PETROL BUNK
షేక్‌పేట్​లో స్కూటి అగ్ని ప్రమాదం
FIRE ACCIDENT AT SHAIKPET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

PURI JAGANNATH RATH YATRA IN HYD

భాగ్యనగరంలో పూరీని తలపించేలా జగన్నాథ రథయాత్ర

July 16, 2026 at 7:51 PM IST
GOLCONDA BONALU 2026

గోల్కొండ అమ్మవారికి తొలి బోనం

July 16, 2026 at 6:38 PM IST
Mosquito Spray In Musi With Drone

దోమల నివారణకు ఆపరేషన్ 'డ్రోన్'

July 15, 2026 at 7:39 PM IST
Yadagirigutta Temlpe Staff Struggles

జారి పడితే నెయ్యంతా నేలపాలే - యాదగిరిగుట్టలో సిబ్బంది కష్టాలు

July 14, 2026 at 6:53 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.