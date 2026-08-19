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రాయలసీమకు కష్టకాలమే - ఈనెలంతా వర్షం కురిసే అవకాశం లేదని వాతావరణ శాఖ అంచనా - ELNINO EFFECT IN AGRICULTURE

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ఈనెలంతా వర్షం కురిసే అవకాశం లేదని వాతావరణ శాఖ అంచనా (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 11:06 AM IST

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Super El Nino Effect In Rayalaseema Continues till September : ఈ నెలలో రాయలసీమ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం లేదని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. 'సూపర్ ఎల్ నినో' ప్రభావం ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల పాటు కొనసాగుతుందని శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికే పేర్కొన్నారు. ఈ సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావం వచ్చే ఏడాది జనవరి వరకు కొనసాగి, ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యేలా చేస్తుందని సముద్ర వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. గత నాలుగు దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ప్రాంతం తీవ్ర వర్షపాత లోటును ఎదుర్కొంటోందని వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ నారాయణస్వామి తెలిపారు. అవిభక్త అనంతపురం జిల్లాలో, మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో రైతులు కేవలం 54 శాతం మేరకే పంటలు పండించారు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో వేరుశనగ వంటి పంటల సాగు ప్రధానంగా జరుగుతోందని, వివిధ జిల్లాల్లోని సాగు విస్తీర్ణంలో ఇది 42 శాతం మేర ఆక్రమించి ఉందని డాక్టర్​ నారాయణస్వామి పేర్కొన్నారు.

Super El Nino Effect In Rayalaseema Continues till September : ఈ నెలలో రాయలసీమ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం లేదని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. 'సూపర్ ఎల్ నినో' ప్రభావం ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల పాటు కొనసాగుతుందని శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికే పేర్కొన్నారు. ఈ సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావం వచ్చే ఏడాది జనవరి వరకు కొనసాగి, ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యేలా చేస్తుందని సముద్ర వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. గత నాలుగు దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ప్రాంతం తీవ్ర వర్షపాత లోటును ఎదుర్కొంటోందని వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ నారాయణస్వామి తెలిపారు. అవిభక్త అనంతపురం జిల్లాలో, మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో రైతులు కేవలం 54 శాతం మేరకే పంటలు పండించారు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో వేరుశనగ వంటి పంటల సాగు ప్రధానంగా జరుగుతోందని, వివిధ జిల్లాల్లోని సాగు విస్తీర్ణంలో ఇది 42 శాతం మేర ఆక్రమించి ఉందని డాక్టర్​ నారాయణస్వామి పేర్కొన్నారు.

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TAGGED:

ELNINO EFFECT ON AUGUST SEPTEMBER
రాయలసీమ జిల్లాల్లో సూపర్ ఎల్ నినో
CLIMATIC CHANGES IN RAYALASEEMA
ELNINO EFFECT IN AGRICULTURE
SUPER EL NINO EFFECT IN RAYALASEEMA

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