వైభవంగా సత్యదేవుని తెప్పోత్సవం - కనులారా వీక్షించి పరవశించిన భక్తులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:17 AM IST
Annavaram Satya Deva Teppotsavam : రత్నగిరివాసుడు, మీసాలరాయుడిగా భక్తుల నీరాజనాలు అందుకుంటున్న అన్నవరం సత్యదేవుని తెప్పోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. అనంతలక్ష్మి సమేతుడైన సత్యదేవుడు సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హంస వాహనంపై పంపా సరోవరంలో విహరించారు. ఆ కమనీయ దృశ్యాలను భక్తులు కనులారా వీక్షించి పరవశించారు. సాయంత్రం 4.30 గంటలకు సత్యదేవుడు, అనంతలక్ష్మీ అమ్మవారు, క్షేత్ర రక్షకులు సీతారాముల వారికి పల్లకీలో కొండపై నుంచి కొండదిగువ పంపా సరోవరం వద్దకు తెచ్చారు. స్వామి, అమ్మవార్లను వివిధ రకాల పుష్పాలు, స్వర్ణాభరణాలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. 7 గంటలకు ఉత్సవమూర్తులను హంసవాహనంపై ఆశీనులను చేశారు. స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కనులు మిరిమిట్లు గొలిపే విద్యుత్ కాంతులతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హంస వాహనంపై పంపా సరోవరంలో మూడు సార్లు ఊరేగించారు. ప్రముఖుల కోసం ప్రత్యేక గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ, ఛైర్మన్ రోహిత్, ఆర్జేసీ త్రినాథరావు, ఈవో చక్రధరరావు, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు భక్తులు పాల్గొన్నారు.
Annavaram Satya Deva Teppotsavam : రత్నగిరివాసుడు, మీసాలరాయుడిగా భక్తుల నీరాజనాలు అందుకుంటున్న అన్నవరం సత్యదేవుని తెప్పోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. అనంతలక్ష్మి సమేతుడైన సత్యదేవుడు సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హంస వాహనంపై పంపా సరోవరంలో విహరించారు. ఆ కమనీయ దృశ్యాలను భక్తులు కనులారా వీక్షించి పరవశించారు. సాయంత్రం 4.30 గంటలకు సత్యదేవుడు, అనంతలక్ష్మీ అమ్మవారు, క్షేత్ర రక్షకులు సీతారాముల వారికి పల్లకీలో కొండపై నుంచి కొండదిగువ పంపా సరోవరం వద్దకు తెచ్చారు. స్వామి, అమ్మవార్లను వివిధ రకాల పుష్పాలు, స్వర్ణాభరణాలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. 7 గంటలకు ఉత్సవమూర్తులను హంసవాహనంపై ఆశీనులను చేశారు. స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కనులు మిరిమిట్లు గొలిపే విద్యుత్ కాంతులతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హంస వాహనంపై పంపా సరోవరంలో మూడు సార్లు ఊరేగించారు. ప్రముఖుల కోసం ప్రత్యేక గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ, ఛైర్మన్ రోహిత్, ఆర్జేసీ త్రినాథరావు, ఈవో చక్రధరరావు, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు భక్తులు పాల్గొన్నారు.