ఉరవకొండలో ఘనంగా సత్య సాయిబాబా ప్రేమ వాహిని రథాల ఊరేగింపు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:00 PM IST
అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో శ్రీసత్యసాయి బాబా ప్రేమ వాహిని రథాల ఊరేగింపు అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన శ్రీసత్య సాయిబాబా శత జయంతి ముగింపు వేడుకలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని బాబా అవతార ప్రకటన క్షేత్రంలో ఆయన చిన్ననాటి పాలరాతి విగ్రహానికి అభిషేకాలు, అర్చనలు భక్తిశ్రద్ధలతో జరిపారు. ఏడాది క్రితం దేశం నలుమూలల నుంచి ప్రారంభమైన సత్యసాయి ప్రేమవాహిని రథాలను ఉరవకొండలోని ప్రధాన వీధుల్లో కమిటీ నిర్వాహకులు ఊరేగించారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన వివిధ నృత్యాలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
బాబాపై ప్రముఖుల ప్రశంసలు: సత్యసాయిబాబా తన ఆధ్యాత్మిక మార్గం ద్వారా ప్రపంచ మానవాళిని సన్మార్గంలో పయనింప చేశారని బాబా సేవా సంస్థల అఖిల భారత అధ్యక్షుడు నిమిష్ పాండ్య, జాతీయ సమన్వయకర్త కోటేశ్వర రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తాను సత్యసాయి బాబా అని ఉరవకొండలోనే ప్రకటించారని వారు గుర్తు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రేమ వాహిని రథాల వెంట బాబా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఉరవకొండలో ఆయన చదివిన పాఠశాలను, అవతార ప్రకటన క్షేత్రాన్ని సందర్శించి స్థానిక విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. అనంతరం ఉరవకొండలోని జాతీయ రహదారిలో మూడు రోడ్ల కూడలి వద్ద సత్య సాయి ప్రేమ వాహిని రథయాత్ర ముగింపు కార్యక్రమాన్ని అతిథులు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. తరువాత ఆ రథాలు పుట్టపర్తి బయలుదేరి వెళ్లాయి. ఈ కార్యక్రమంలో అఖిలభారత సత్యసాయి సేవాసమితుల దక్షిణ భారత జోన్ అధ్యక్షుడు వెంకటరమణ గోసావి, జాతీయ యువ సమన్వయకర్త లక్ష్మీకాంత్, ఆంధ్ర రాష్ట్ర సేవాసమితిల అధ్యక్షుడు లక్ష్మణరావు, కర్ణాటక సేవాసమితిల అధ్యక్షుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో శ్రీసత్యసాయి బాబా ప్రేమ వాహిని రథాల ఊరేగింపు అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన శ్రీసత్య సాయిబాబా శత జయంతి ముగింపు వేడుకలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని బాబా అవతార ప్రకటన క్షేత్రంలో ఆయన చిన్ననాటి పాలరాతి విగ్రహానికి అభిషేకాలు, అర్చనలు భక్తిశ్రద్ధలతో జరిపారు. ఏడాది క్రితం దేశం నలుమూలల నుంచి ప్రారంభమైన సత్యసాయి ప్రేమవాహిని రథాలను ఉరవకొండలోని ప్రధాన వీధుల్లో కమిటీ నిర్వాహకులు ఊరేగించారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన వివిధ నృత్యాలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
బాబాపై ప్రముఖుల ప్రశంసలు: సత్యసాయిబాబా తన ఆధ్యాత్మిక మార్గం ద్వారా ప్రపంచ మానవాళిని సన్మార్గంలో పయనింప చేశారని బాబా సేవా సంస్థల అఖిల భారత అధ్యక్షుడు నిమిష్ పాండ్య, జాతీయ సమన్వయకర్త కోటేశ్వర రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తాను సత్యసాయి బాబా అని ఉరవకొండలోనే ప్రకటించారని వారు గుర్తు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రేమ వాహిని రథాల వెంట బాబా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఉరవకొండలో ఆయన చదివిన పాఠశాలను, అవతార ప్రకటన క్షేత్రాన్ని సందర్శించి స్థానిక విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. అనంతరం ఉరవకొండలోని జాతీయ రహదారిలో మూడు రోడ్ల కూడలి వద్ద సత్య సాయి ప్రేమ వాహిని రథయాత్ర ముగింపు కార్యక్రమాన్ని అతిథులు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. తరువాత ఆ రథాలు పుట్టపర్తి బయలుదేరి వెళ్లాయి. ఈ కార్యక్రమంలో అఖిలభారత సత్యసాయి సేవాసమితుల దక్షిణ భారత జోన్ అధ్యక్షుడు వెంకటరమణ గోసావి, జాతీయ యువ సమన్వయకర్త లక్ష్మీకాంత్, ఆంధ్ర రాష్ట్ర సేవాసమితిల అధ్యక్షుడు లక్ష్మణరావు, కర్ణాటక సేవాసమితిల అధ్యక్షుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.