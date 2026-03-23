ETV Bharat / Videos

వృద్ధుల సంరక్షణకు సత్యసాధన ఫౌండేషన్ కృషి : డాక్టర్ కొమ్మినేని సత్యనారాయణ - INTEGRATED ASSISTED CENTER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
వృద్ధుల సంరక్షణకు ప్రత్యేక కృషి చేస్తున్నాం : సత్యసాధన ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్​

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 4:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Integrated Assisted Living Center In Godumakunta : వృద్ధుల సంరక్షణకు సత్యసాధన ఫౌండేషన్ కృషి చేస్తున్నట్లు ఆ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కొమ్మినేని సత్యనారాయణ, జనరల్ సెక్రటరీ కొమ్మినేని విజయలక్ష్మి తెలిపారు. మేడ్చల్‌ జిల్లాలోని కీసర మండలం గోధుమకుంటలో సత్యసాధన ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ అసిస్టెంట్ లివింగ్ సెంటర్ భవనాన్ని వారు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ విజయేశ్వరి, కిమ్స్‌ ఛైర్మన్‌, ఎండీ బి.భాస్కర్‌ రావులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. సత్యసాధన ఫౌండేషన్, విజయ హెల్త్ కేర్ అకాడమీ సొసైటీ సౌజన్యంతో విజయ హోమ్స్ ఫర్ ఎల్డర్స్ ద్వారా వృద్ధులకు సేవలు అందిస్తున్నారు.

ఇప్పటి వరకు 170 మందికి పైగా వృద్ధులకు సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ సుమారు 70 మంది వృద్ధులు నివసిస్తూ సేవలు పొందుతున్నారు. వృద్ధుల గౌరవం, భద్రత, జీవన నాణ్యతను పరిరక్షించే వాతావరణాల అవసరం పెరుగుతుందన్నారు. వృద్ధులు గౌరవంతో స్వతంత్రంగా జీవించగలిగేలా సమగ్ర సంరక్షణ సేవలతో కూడిన పోషక వాతావరణాన్ని సృష్టించడం తమ దృక్పథమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. జీవితాంతం గౌరవప్రదంగా జీవించే అవకాశం కల్పిస్తూ, ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం పూర్తయ్యే వరకు సంరక్షణ అందించడం తమ సేవాతత్వమని వివరించారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

INTEGRATED ASSISTED LIVING CENTER
SATYA SADHANA FOUNDATION SERVICES
ఇంటిగ్రేటెడ్ అసిస్టెడ్ సెంటర్
INTEGRATED ASSISTED CENTER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

NTA 10th Anniversary Celebrations

నార్వేలో ఘనంగా ఎన్​టీఏ పదో వార్షికోత్సవ వేడుకలు - పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న ప్రవాస భారతీయలు

March 22, 2026 at 1:47 PM IST
Crackers Lorry Got Fire Accident

హెటెన్షన్ తెచ్చిన టెన్షన్ - పట్టపగలే దీపావళి

March 21, 2026 at 7:28 PM IST
Mohammed Siraj Ramazan Prayer

సిరాజ్​ బాయ్​ - నమాజ్ టైమ్​​

March 21, 2026 at 4:45 PM IST
Price Increase In Markets

మామిడి ఆకుల కట్ట రూ.50, మామిడి కాయలు రూ.50 - ఉగాది పచ్చడి​ ఖర్చు బాగా పెరిగింది

March 18, 2026 at 6:40 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.