బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 6:21 PM IST
Sata Sahasra Kalashabhishekam at Bala Tripura Sundari Devi Temple: మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది. వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని కోరుతూ అర్చకులు అభిషేకం చేశారు. భక్తులు మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి వాటిని తలపై మోస్తూ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఎరిక్షన్ బాబు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారి ఆశీసులతో నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
శ్రావణమాసంలో నాలుగో శుక్రవారం సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలి వచ్చారు. మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి ఆ కుండలను నెత్తిన పెట్టుకుని ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం అమ్మవారికి జలాభిషేకంతో పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పోటీ పడ్డారు.
Sata Sahasra Kalashabhishekam at Bala Tripura Sundari Devi Temple: మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది. వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని కోరుతూ అర్చకులు అభిషేకం చేశారు. భక్తులు మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి వాటిని తలపై మోస్తూ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఎరిక్షన్ బాబు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారి ఆశీసులతో నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
శ్రావణమాసంలో నాలుగో శుక్రవారం సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలి వచ్చారు. మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి ఆ కుండలను నెత్తిన పెట్టుకుని ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం అమ్మవారికి జలాభిషేకంతో పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పోటీ పడ్డారు.