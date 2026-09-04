ETV Bharat / Videos

బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 6:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sata Sahasra Kalashabhishekam at Bala Tripura Sundari Devi Temple: మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది. వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని కోరుతూ అర్చకులు అభిషేకం చేశారు. భక్తులు మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి వాటిని తలపై మోస్తూ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఎరిక్షన్ బాబు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారి ఆశీసులతో నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. 

శ్రావణమాసంలో నాలుగో శుక్రవారం సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలి వచ్చారు. మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి ఆ కుండలను నెత్తిన పెట్టుకుని ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం అమ్మవారికి జలాభిషేకంతో పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పోటీ పడ్డారు. 

Sata Sahasra Kalashabhishekam at Bala Tripura Sundari Devi Temple: మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది. వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని కోరుతూ అర్చకులు అభిషేకం చేశారు. భక్తులు మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి వాటిని తలపై మోస్తూ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఎరిక్షన్ బాబు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారి ఆశీసులతో నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. 

శ్రావణమాసంలో నాలుగో శుక్రవారం సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలి వచ్చారు. మట్టి కుండలలో పవిత్ర జలాలు నింపి ఆ కుండలను నెత్తిన పెట్టుకుని ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం అమ్మవారికి జలాభిషేకంతో పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి జలాభిషేకం చేసేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పోటీ పడ్డారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MARKAPURAM TRIPURANTHAKAM TEMPLE
శత సహస్ర కలశాభిషేకం
FOURTH FRIDAY OF SRAVANAM
AP LATEST NEWS
SATA SAHASRA KALASHABHISHEKAM

ఇలాంటి కథనాలు

Varalakshmi Vratam Celebrations in AP

శ్రావణమాసం ఆఖరి శుక్రవారం - పలు ఆలయాల్లో సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు

September 4, 2026 at 2:32 PM IST
Deputy Cm Gifts Sarees To Women In Pithapuram

ఉపముఖ్యమంత్రి పసుపు, కుంకుమ కానుక - పది వేల మంది మహిళలకు చీరల పంపిణీ

September 4, 2026 at 1:52 PM IST
Interview with IG Rajakumari on Women Safety

లైంగిక నేరగాళ్లపై నిరంతర నిఘా: ఉమెన్, చైల్డ్ సేఫ్టీ వింగ్ ఐజీ రాజకుమారి

September 4, 2026 at 12:53 PM IST
జగ్గయ్యపేట ఏరియా ఆసుపత్రిలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశా ఆకస్మిక తనిఖీలు

ప్రభుత్వాసుపత్రిలో కలెక్టర్ ఆకస్మిక తనిఖీలు - రోగులతో నేరుగా మాట్లాడి వైద్య సేవలపై ఆరా

September 3, 2026 at 8:47 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.