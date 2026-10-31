ETV Bharat / Videos

LIVE : సర్దార్​ వల్లభ్​భాయ్​ పటేల్ జయంతి ఎక్తా దివస్ వేడుకలు 2026 - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఎక్తా దివస్ వేడుకలు 2026 (IANs)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2026 at 7:06 AM IST

|

Updated : October 31, 2026 at 7:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ekta Diwas 2026 : సర్దార్ వల్లబ్​భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్​షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సర్దార్ వల్లబ్​భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్​షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Ekta Diwas 2026 : సర్దార్ వల్లబ్​భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్​షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సర్దార్ వల్లబ్​భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్​షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : October 31, 2026 at 7:20 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SARDAR VALLABHBHAI PATEL JAYANTI
EKTA DIWAS CELEBRATIONS 2026
EKTA DIWAS 2026
VALLABHBHAI PATEL JAYANTI

ఇలాంటి కథనాలు

Revanth Reddy Press Meet in Delhi

LIVE : దిల్లీలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 30, 2026 at 1:26 PM IST
Invest telangana global summit In Delhi

LIVE : దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సన్నాహక సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 29, 2026 at 6:52 PM IST
MANN KI BAAT LIVE

LIVE : ప్రధాని మోదీ 139వ మన్​ కీ బాత్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 25, 2026 at 11:03 AM IST
Raksha Expo-2026 Curtain Raiser Live

LIVE : రక్ష ఎక్స్‌పో-2026 కర్టెన్ రైజర్​లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 24, 2026 at 8:36 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.