LIVE : సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ పటేల్ జయంతి ఎక్తా దివస్ వేడుకలు 2026 - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 31, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 7:20 AM IST
Ekta Diwas 2026 : సర్దార్ వల్లబ్భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సర్దార్ వల్లబ్భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Ekta Diwas 2026 : సర్దార్ వల్లబ్భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సర్దార్ వల్లబ్భాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉదయం 7:00 గంటలకు దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్షా కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.