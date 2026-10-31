LIVE : సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ పటేల్ జయంతి - ఎక్తా దివస్ వేడుకలు 2026 - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:17 AM IST
Ekta Diwas 2026 Live : 2026 అక్టోబర్ 31న, సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' జరుపుకోనున్నారు. ఈ వేడుకలు ఉదయం 7:00 గంటలకు న్యూదిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పించారు. తర్వాత ఉదయం 9:00 గంటలకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఏక్తా నగర్లోని 'స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' వద్ద సర్దార్ పటేల్కు పుష్పాంజలి సమర్పించారు. అనంతరం ఉదయం 9:15 నుంచి 9:30 గంటల మధ్య, ప్రధాన మంత్రి 'స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' వద్ద పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. అలాగే మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏక్తా నగర్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్లో సాయంత్రం 5:30 నుంచి రాత్రి 7:40 గంటల వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలకు ప్రధాన మంత్రి హాజరవుతారు. ప్రస్తుతం సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Ekta Diwas 2026 Live : 2026 అక్టోబర్ 31న, సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' జరుపుకోనున్నారు. ఈ వేడుకలు ఉదయం 7:00 గంటలకు న్యూదిల్లీలో ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి పూల నివాళులు అర్పించారు. తర్వాత ఉదయం 9:00 గంటలకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఏక్తా నగర్లోని 'స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' వద్ద సర్దార్ పటేల్కు పుష్పాంజలి సమర్పించారు. అనంతరం ఉదయం 9:15 నుంచి 9:30 గంటల మధ్య, ప్రధాన మంత్రి 'స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' వద్ద పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. అలాగే మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏక్తా నగర్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్లో సాయంత్రం 5:30 నుంచి రాత్రి 7:40 గంటల వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలకు ప్రధాన మంత్రి హాజరవుతారు. ప్రస్తుతం సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ 151వ జయంతిని పురస్కరించుకుని 'జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం' కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.