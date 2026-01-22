ETV Bharat / Videos

యూకేలో ఘనంగా సంక్రాంతి వేడుకలు - ఆకట్టుకున్న నృత్య ప్రదర్శనలు - SANKRANTHI 2026 CELEBRATIONS IN UK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
యూకేలో ఘనంగా సంక్రాంతి వేడుకలు - ఆకట్టుకున్న నృత్య ప్రదర్శనలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankranthi 2026 Celebrations in UK : యూకేలోని బర్మింగ్‌హ్యామ్ నగరంలో సంక్రాంతి-2026 వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. స్థానిక భారతీయ సమాజం ఆధ్వర్యంలో 2026 జనవరి 17న నిర్వహించిన వేడుకల్లో పెద్ద ఎత్తున తెలుగువారు పాల్గొన్నారు. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేడుకలు నిర్వహించారు. చిన్నారులకు నిర్వహించిన భోగి పళ్లు కార్యక్రమం, మహిళలు పాల్గొన్న ముగ్గుల పోటీలు సందడి చేశాయి. అలాగే గాలిపటాల తయారీ, యువత పాల్గొన్న సనాతన ధర్మంపై ఉపన్యాస పోటీల కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అన్ని వయసుల వారు ప్రదర్శించిన వివిధ నృత్యాలు కార్యక్రమానికి మరింత వైభవం చేకూర్చాయి. కుటుంబాలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. మహిళలు, పురుషులు తెలుగు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు. పూల తోరణాలు, రంగురంగుల దీపాలు, గాలిపటాలు, మట్టి కళాఖండాలతో పల్లె నేపథ్యాన్ని సృష్టించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన నిర్వాహకులు శ్రీనివాస్ చెరుకుల, సిద్ధు రెడ్డి, మనోహర్ కొండాకు సంఘ సభ్యులు అభినందనలు తెలిపారు.

Sankranthi 2026 Celebrations in UK : యూకేలోని బర్మింగ్‌హ్యామ్ నగరంలో సంక్రాంతి-2026 వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. స్థానిక భారతీయ సమాజం ఆధ్వర్యంలో 2026 జనవరి 17న నిర్వహించిన వేడుకల్లో పెద్ద ఎత్తున తెలుగువారు పాల్గొన్నారు. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేడుకలు నిర్వహించారు. చిన్నారులకు నిర్వహించిన భోగి పళ్లు కార్యక్రమం, మహిళలు పాల్గొన్న ముగ్గుల పోటీలు సందడి చేశాయి. అలాగే గాలిపటాల తయారీ, యువత పాల్గొన్న సనాతన ధర్మంపై ఉపన్యాస పోటీల కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అన్ని వయసుల వారు ప్రదర్శించిన వివిధ నృత్యాలు కార్యక్రమానికి మరింత వైభవం చేకూర్చాయి. కుటుంబాలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. మహిళలు, పురుషులు తెలుగు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు. పూల తోరణాలు, రంగురంగుల దీపాలు, గాలిపటాలు, మట్టి కళాఖండాలతో పల్లె నేపథ్యాన్ని సృష్టించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన నిర్వాహకులు శ్రీనివాస్ చెరుకుల, సిద్ధు రెడ్డి, మనోహర్ కొండాకు సంఘ సభ్యులు అభినందనలు తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SANKRANTHI CELEBRATIONS IN UK
INDIAN COMMUNITY ON SANKRANTHI 2026
SANKRANTHI FESTIVAL IN BIRMINGHAM
యూకేలో సంక్రాంతి వేడుకలు
SANKRANTHI 2026 CELEBRATIONS IN UK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Constable_met_Minister_Anitha

బిడ్డను చంకనెత్తుకుని ట్రాఫిక్​ క్రమబద్ధీకరణ - కానిస్టేబుల్​ జయశాంతితో హోంమంత్రి టిఫిన్​

January 22, 2026 at 8:09 PM IST
Fourth Day Bull Competitions in Chilakaluripeta

చిలకలూరిపేటలో జాతీయస్థాయి ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు

January 22, 2026 at 3:17 PM IST
Tiger Footprints in Eluru District

ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం - పాదముద్రలు గుర్తింపు

January 21, 2026 at 6:07 PM IST
Bull Competitions In Chilakaluripeta

చిలకలూరిపేటలో ఉత్సాహంగా జాతీయస్థాయి ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు

January 21, 2026 at 5:17 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.