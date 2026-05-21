ETV Bharat / Videos

నగరాల్లో హాస్టల్స్, రూమ్స్ దొరకడం లేదా? - 'పీజీఫై' యాప్​తో బ్యాచిలర్ కష్టాలకు చెక్ - PGFY APP FOR HOSTELS AND ROOMS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
నగరాల్లో హాస్టల్స్, రూమ్​లు దొరకడం లేదా? - 'పీజీఫై' యాప్​తో బ్యాచిలర్ కష్టాలకు చెక్ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PGfy APP For Hostels and Rooms : కొందరు చదువు కోసం, మరికొందరు ఉద్యోగం కోసం సొంతూర్లు వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. కానీ అక్కడ వారికి ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సవాలు సురక్షితమైన, సరసమైన వసతి వెతుక్కోవడం. బ్రోకర్ల చుట్టూ తిరగలేక యాజమాన్యాల మోసాలు భరించలేక సరైన సదుపాయాలు లేని రూమ్‌లలో ఉంటూ ఎంతోమంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాడు ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంకు చెందిన యువకుడు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, బెంగళూరు వంటి ఐటీ హబ్‌లలోని హాస్టల్స్, రూమ్‌ల నెట్‌వర్క్‌ను అనుసంధానిస్తూ యాప్‌ రూపొందించాడు. 

"నేను ప్రస్తుతం మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను. నా చదువు సమయంలో దాదాపు 8 సంవత్సరాలు హాస్టల్స్​లోనే గడిపాను. ఆ సమయంలో నాకు చాలా అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. హాస్టల్స్​లో ఉన్న ఆహార సమస్యలు, ఫీజులు చెల్లింపులు, పరిశుభ్రత, పని ప్రదేశానికి దగ్గర్లో హాస్టల్స్ దొరకకపోవడం లాంటింవి చాలా చూశాను. అప్పుడే హాస్టల్స్, రూమ్‌ల నెట్‌వర్క్‌ను అనుసంధానిస్తూ యాప్‌ రూపొందించాలనే ఆలోచన వచ్చింది. అలా పీజీఫై పేరుతో వినూత్న యాప్​ను రూపొందించాను." - సాయి జగదీష్‌, పీజీఫై యాప్‌ రూపకర్త

PGfy APP For Hostels and Rooms : కొందరు చదువు కోసం, మరికొందరు ఉద్యోగం కోసం సొంతూర్లు వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. కానీ అక్కడ వారికి ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సవాలు సురక్షితమైన, సరసమైన వసతి వెతుక్కోవడం. బ్రోకర్ల చుట్టూ తిరగలేక యాజమాన్యాల మోసాలు భరించలేక సరైన సదుపాయాలు లేని రూమ్‌లలో ఉంటూ ఎంతోమంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాడు ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంకు చెందిన యువకుడు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, బెంగళూరు వంటి ఐటీ హబ్‌లలోని హాస్టల్స్, రూమ్‌ల నెట్‌వర్క్‌ను అనుసంధానిస్తూ యాప్‌ రూపొందించాడు. 

"నేను ప్రస్తుతం మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను. నా చదువు సమయంలో దాదాపు 8 సంవత్సరాలు హాస్టల్స్​లోనే గడిపాను. ఆ సమయంలో నాకు చాలా అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. హాస్టల్స్​లో ఉన్న ఆహార సమస్యలు, ఫీజులు చెల్లింపులు, పరిశుభ్రత, పని ప్రదేశానికి దగ్గర్లో హాస్టల్స్ దొరకకపోవడం లాంటింవి చాలా చూశాను. అప్పుడే హాస్టల్స్, రూమ్‌ల నెట్‌వర్క్‌ను అనుసంధానిస్తూ యాప్‌ రూపొందించాలనే ఆలోచన వచ్చింది. అలా పీజీఫై పేరుతో వినూత్న యాప్​ను రూపొందించాను." - సాయి జగదీష్‌, పీజీఫై యాప్‌ రూపకర్త

For All Latest Updates

TAGGED:

PGFY APP FOR BACHELORS
YUVA STORY ON PGFY APP
PGFY PAYING GUEST APP
SAI JAGADEESH ON PGFY APP
PGFY APP FOR HOSTELS AND ROOMS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Balineni Chitchat With Media Comments on YS Jagan

బటన్ నొక్కడం తప్పితే ఏం చేశారు? - జగన్ మూర్ఖత్వపు నిర్ణయాలతో మావిగన్: బాలినేని

May 21, 2026 at 1:41 PM IST
Special Story On Air Taxi

ప్రపంచ వేదికపై పోటీ పడేలా - 'ఎయిర్ ట్యాక్సీ' రూపొందించిన గుంటూరు యువకుడు

May 19, 2026 at 1:46 PM IST
Car Fire Accident at Bapatla District

కారు ఇంజిన్‌లో మంటలు - తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం

May 18, 2026 at 7:51 PM IST
Achampalli Villagers Protest in Front of Police Station

భజన కార్యక్రమానికి అనుమతి నిరాకరణ - పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట పెద్ద ఎత్తున ధర్నా

May 18, 2026 at 7:50 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.