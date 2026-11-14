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మంగళగిరిలో సదర్‌ - పాల్గొన్న బీఆర్ఎస్‌ నేత తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌

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మంగళగిరిలో ఉత్సాహంగా సాగిన సదర్‌ పోటీలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 2:58 PM IST

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Sadar Festival In Mangalagiri : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో యాదవుల అభ్యున్నతికి రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని తెలంగాణ మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొనియాడారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో నిర్వహించిన సదర్ ఉత్సవాలు, పోటీలను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, యాదవ సామాజిక వర్గమంతా ఐక్యంగా ఉంటూ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. యాదవుల సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యాదవుల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచే సదర్ ఉత్సవాలను మంగళగిరిలో ఇంత ఘనంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమని తెలిపారు.

ఈ సదర్ పోటీల్లో సుమారు ఐదు రకాలకు చెందిన భారీ, ప్రత్యేక జాతి దున్నపోతులు పాల్గొని సందడి చేశాయి. అందంగా అలంకరించిన దున్నపోతుల విన్యాసాలు, డప్పు చప్పుళ్లు, నృత్యాలతో మంగళగిరి ప్రాంతం కోలాహలంగా మారింది. ఈ వేడుకలను, దున్నపోతుల ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు స్థానికులు, యాదవ సంఘాల నాయకులు, ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

Sadar Festival In Mangalagiri : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో యాదవుల అభ్యున్నతికి రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని తెలంగాణ మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొనియాడారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో నిర్వహించిన సదర్ ఉత్సవాలు, పోటీలను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, యాదవ సామాజిక వర్గమంతా ఐక్యంగా ఉంటూ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. యాదవుల సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యాదవుల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచే సదర్ ఉత్సవాలను మంగళగిరిలో ఇంత ఘనంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమని తెలిపారు.

ఈ సదర్ పోటీల్లో సుమారు ఐదు రకాలకు చెందిన భారీ, ప్రత్యేక జాతి దున్నపోతులు పాల్గొని సందడి చేశాయి. అందంగా అలంకరించిన దున్నపోతుల విన్యాసాలు, డప్పు చప్పుళ్లు, నృత్యాలతో మంగళగిరి ప్రాంతం కోలాహలంగా మారింది. ఈ వేడుకలను, దున్నపోతుల ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు స్థానికులు, యాదవ సంఘాల నాయకులు, ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

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TAGGED:

SADAR FESTIVAL IN MANGALAGIRI
ఉత్సాహంగా సాగిన సదర్‌
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YADAVS GRAND FESTIVAL

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