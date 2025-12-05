ETV Bharat / Videos

LIVE : రాష్ట్రపతి భవన్‌ వద్ద రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు ఘన స్వాగతం - ప్రత్యక్షప్రసారం - INDIA RUSSIA ANNUAL SUMMIT LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:50 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 12:43 PM IST

India Russia Annual Summit 2025 LIVE : మన దేశంతో కొనసాగుతున్న చిరకాల బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునే చర్యల్లో భాగంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ భారత్‌లో అడుగుపెట్టారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా గురువారం రాత్రి ఆయన దిల్లీకి చేరుకున్నారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. నేడు వారు 23వ ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పలు కీలక ఒప్పందాలు కుదర్చుకొనున్నారు. ఈ కమంలో రాష్ట్రపతి భవన్‌ వద్ద రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీ ఘన స్వాగతం పలికారు. సైనికుల గౌరవవందనం స్వీకరించిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ఇరుదేశాల ఉన్నతాధికారులతో  కరచాలనం చేశారు. భారత్‌లో 27 గంటలపాటు ఉండనున్న పుతిన్‌ వాణిజ్యం, రక్షణ రంగాలతోపాటు పలు కీలక ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోనున్నారు. రాష్ట్రపతి భవన్‌ వద్ద రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార వీక్షిద్దాం.

Last Updated : December 5, 2025 at 12:43 PM IST

TAGGED:

RUSSIAN PRESIDENT PUTIN
INDIA RUSSIA ANNUAL SUMMIT 2025
INDIA RUSSIA ANNUAL MEETING
PUTIN IN INDIA LIVE
INDIA RUSSIA ANNUAL SUMMIT LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

