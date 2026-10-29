బావి సంరక్షణకు రూపాయి ఉద్యమం - తాగునీటి కోసం ఒంటరి పోరు
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Published : October 29, 2026 at 1:42 PM IST
One Rupee Campaign For Water : నీటి ఎద్దడితో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూడలేని ఓ వ్యక్తి వినూత్న నిరసనకు దిగాడు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరులో నిరుపయోగమైన ఎర్రబావిలో నీరు పుష్కలంగా ఉంది. మున్సిపల్ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా పట్టించుకోలేదు. దీంతో పట్టణానికి చెందిన గుజ్జుల రామచంద్రారెడ్డి ఒంటరి పోరాటానికి దిగాడు. వారసత్వ సంపదను, చారిత్రక తాగునీటి బావిని పరిరక్షించడమే లక్ష్యంగా ఒక రూపాయి ఉద్యమం చేపట్టారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల రానున్న వేసవిలో తాగునీటి కష్టాల నుంచి గట్టేందుకు నీరున్న బావిని కాపాడేందుకు తలా ఒక రూపాయి సేకరిస్తూ ఈ వినూత్న ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరినీ భాగస్వామ్యం చేయడానికి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసి ప్రజల ద్వారా రూపాయి సేకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. స్థానిక మహిళలు ముందుకు వచ్చి రూపాయి నాణేలను విరాళాంలా వేస్తూ తమ మద్దతు ప్రకటించారు. ఇంటింటికి వెళ్లి చారిత్రక నీటి వనరులను ఎలా కాపాడుకోవాలో వివరిస్తున్నారు.
One Rupee Campaign For Water : నీటి ఎద్దడితో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూడలేని ఓ వ్యక్తి వినూత్న నిరసనకు దిగాడు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరులో నిరుపయోగమైన ఎర్రబావిలో నీరు పుష్కలంగా ఉంది. మున్సిపల్ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా పట్టించుకోలేదు. దీంతో పట్టణానికి చెందిన గుజ్జుల రామచంద్రారెడ్డి ఒంటరి పోరాటానికి దిగాడు. వారసత్వ సంపదను, చారిత్రక తాగునీటి బావిని పరిరక్షించడమే లక్ష్యంగా ఒక రూపాయి ఉద్యమం చేపట్టారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల రానున్న వేసవిలో తాగునీటి కష్టాల నుంచి గట్టేందుకు నీరున్న బావిని కాపాడేందుకు తలా ఒక రూపాయి సేకరిస్తూ ఈ వినూత్న ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరినీ భాగస్వామ్యం చేయడానికి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసి ప్రజల ద్వారా రూపాయి సేకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. స్థానిక మహిళలు ముందుకు వచ్చి రూపాయి నాణేలను విరాళాంలా వేస్తూ తమ మద్దతు ప్రకటించారు. ఇంటింటికి వెళ్లి చారిత్రక నీటి వనరులను ఎలా కాపాడుకోవాలో వివరిస్తున్నారు.