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రుద్ర వాయిస్‌ కమాండ్‌ బ్రెయిలీ ప్రింటర్‌ - అంధ విద్యార్థుల కోసం అద్భుత ఆవిష్కరణ

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రుద్ర వాయిస్‌ కమాండ్‌ బ్రెయిలీ ప్రింటర్‌ - అంధ విద్యార్థుల కోసం అద్భుత ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 12:29 PM IST

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Rudra Voice Command Braille Printer Design: దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులు అక్షర జ్ఞానం కోసం బ్రెయిలీ లిపిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. అయితే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సూదితో గుచ్చుతూ రాయడం వల్ల వేలి మొనలు మొద్దుబారిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టేలా రుద్ర వాయిస్‌ కమాండ్‌ బ్రెయిలీ ప్రింటర్‌ తయారు చేసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి చెందిన విద్యార్థిని హిమజ ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణకు గానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన జేమ్స్‌ డైసన్‌ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకుంది. దీని ద్వారా దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకు మంచి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని హిమజ తెలుపుతున్నారు. దీనిని కొనేందుకు తక్కువ ఖర్చే అవుతుందని, ప్రస్తుతం ఇది మార్కెట్​లో అందుబాటులోకి రాలేదని తెలిపారు. విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉండేలా తయారు చేసిన దీన్ని తక్కువ ధరకే అందించేలా చూస్తాం. మరి ఈ ప్రింటర్ విశేషాలు, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందనే మరిన్ని అంశాలను హిమజ మాటల్లోనే ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.

Rudra Voice Command Braille Printer Design: దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులు అక్షర జ్ఞానం కోసం బ్రెయిలీ లిపిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. అయితే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సూదితో గుచ్చుతూ రాయడం వల్ల వేలి మొనలు మొద్దుబారిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టేలా రుద్ర వాయిస్‌ కమాండ్‌ బ్రెయిలీ ప్రింటర్‌ తయారు చేసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి చెందిన విద్యార్థిని హిమజ ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణకు గానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన జేమ్స్‌ డైసన్‌ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకుంది. దీని ద్వారా దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకు మంచి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని హిమజ తెలుపుతున్నారు. దీనిని కొనేందుకు తక్కువ ఖర్చే అవుతుందని, ప్రస్తుతం ఇది మార్కెట్​లో అందుబాటులోకి రాలేదని తెలిపారు. విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉండేలా తయారు చేసిన దీన్ని తక్కువ ధరకే అందించేలా చూస్తాం. మరి ఈ ప్రింటర్ విశేషాలు, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందనే మరిన్ని అంశాలను హిమజ మాటల్లోనే ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.

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TAGGED:

BRAILLE PRINTER DESIGN
VOICE ENABLED BRAILLE PRINTER
RUDHRA PRINTER WORKS
RUDRA VOICE COMMAND
RUDRA VOICE BRAILLE PRINTER

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