రుద్ర వాయిస్ కమాండ్ బ్రెయిలీ ప్రింటర్ - అంధ విద్యార్థుల కోసం అద్భుత ఆవిష్కరణ
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 12:29 PM IST
Rudra Voice Command Braille Printer Design: దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులు అక్షర జ్ఞానం కోసం బ్రెయిలీ లిపిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. అయితే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సూదితో గుచ్చుతూ రాయడం వల్ల వేలి మొనలు మొద్దుబారిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా రుద్ర వాయిస్ కమాండ్ బ్రెయిలీ ప్రింటర్ తయారు చేసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి చెందిన విద్యార్థిని హిమజ ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణకు గానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన జేమ్స్ డైసన్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకుంది. దీని ద్వారా దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకు మంచి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని హిమజ తెలుపుతున్నారు. దీనిని కొనేందుకు తక్కువ ఖర్చే అవుతుందని, ప్రస్తుతం ఇది మార్కెట్లో అందుబాటులోకి రాలేదని తెలిపారు. విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉండేలా తయారు చేసిన దీన్ని తక్కువ ధరకే అందించేలా చూస్తాం. మరి ఈ ప్రింటర్ విశేషాలు, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందనే మరిన్ని అంశాలను హిమజ మాటల్లోనే ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.
Rudra Voice Command Braille Printer Design: దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులు అక్షర జ్ఞానం కోసం బ్రెయిలీ లిపిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. అయితే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సూదితో గుచ్చుతూ రాయడం వల్ల వేలి మొనలు మొద్దుబారిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా రుద్ర వాయిస్ కమాండ్ బ్రెయిలీ ప్రింటర్ తయారు చేసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి చెందిన విద్యార్థిని హిమజ ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణకు గానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన జేమ్స్ డైసన్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకుంది. దీని ద్వారా దృష్టి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకు మంచి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని హిమజ తెలుపుతున్నారు. దీనిని కొనేందుకు తక్కువ ఖర్చే అవుతుందని, ప్రస్తుతం ఇది మార్కెట్లో అందుబాటులోకి రాలేదని తెలిపారు. విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉండేలా తయారు చేసిన దీన్ని తక్కువ ధరకే అందించేలా చూస్తాం. మరి ఈ ప్రింటర్ విశేషాలు, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందనే మరిన్ని అంశాలను హిమజ మాటల్లోనే ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.