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ఆర్టీసీ కండక్టర్ నిజాయతీ - రూ.2 లక్షల నగదు, ల్యాప్​టాప్ ఉన్న బ్యాగ్ ప్రయాణికుడికి అప్పగింత - CONDUCTOR RETURNS PASSENGER BAG

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విధినిర్వహణలో ఆర్టీసీ కండక్టర్ నిజాయితీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 3:05 PM IST

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RTC Conductor Returns Lost Bag : విధి నిర్వహణలో ఓ ఆర్టీసీ కండక్టర్ తన నిజాయతీని చాటుకున్నాడు. ఓ ప్రయాణికుడు బస్సులో మర్చిపోయిన నగదు, ల్యాప్​టాప్​ ఉన్న బ్యాగ్​ను అతడికి అప్పగించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, ప్రశాంత్ అనే యువకుడు సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్​గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఆయన శనివారం రాత్రి పటాన్​చెరు నుంచి సికింద్రాబాద్​ వైపు వస్తున్న బస్సులో కేపీహెచ్​బీ వద్ద ఎక్కి ప్యాట్నీ వద్ద రాత్రి 1.15 గంటలకు దిగిపోయారు. ఈ క్రమంలో తనతో పాటు తీసుకొచ్చిన బ్యాగ్​ను బస్సులోనే మర్చిపోయారు. 

ఆ బ్యాగ్​లో రూ.2 లక్షల నగదు, ల్యాప్​టాప్​, ఆఫీస్ ఐడీ కార్డు ఉన్నాయి. బస్సు సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఓ బ్యాగ్​ను కండక్టర్ గోవింద్​ గమనించారు. వెంటనే విషయాన్ని డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రామారావు, విజిలెన్స్ అధికారులకు సమాచారమిచ్చి అప్పగించారు. బ్యాగ్​లో లభించిన కాంటాక్ట్ నంబర్​ ద్వారా అసిస్టెంట్ మేనేజర్​ రామారావు బ్యాగ్​ పోగొట్టకున్న ప్రయాణికుడు ప్రశాంత్​ను సంప్రదించి పిలిపించారు. అనంతరం అతడికి నగదు, ల్యాప్​టాప్ ఉన్న బ్యాగ్​ను అందజేశారు. కండక్టర్​ నిజాయతీని పలువురు ప్రశంసించారు. 

RTC Conductor Returns Lost Bag : విధి నిర్వహణలో ఓ ఆర్టీసీ కండక్టర్ తన నిజాయతీని చాటుకున్నాడు. ఓ ప్రయాణికుడు బస్సులో మర్చిపోయిన నగదు, ల్యాప్​టాప్​ ఉన్న బ్యాగ్​ను అతడికి అప్పగించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, ప్రశాంత్ అనే యువకుడు సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్​గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఆయన శనివారం రాత్రి పటాన్​చెరు నుంచి సికింద్రాబాద్​ వైపు వస్తున్న బస్సులో కేపీహెచ్​బీ వద్ద ఎక్కి ప్యాట్నీ వద్ద రాత్రి 1.15 గంటలకు దిగిపోయారు. ఈ క్రమంలో తనతో పాటు తీసుకొచ్చిన బ్యాగ్​ను బస్సులోనే మర్చిపోయారు. 

ఆ బ్యాగ్​లో రూ.2 లక్షల నగదు, ల్యాప్​టాప్​, ఆఫీస్ ఐడీ కార్డు ఉన్నాయి. బస్సు సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఓ బ్యాగ్​ను కండక్టర్ గోవింద్​ గమనించారు. వెంటనే విషయాన్ని డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రామారావు, విజిలెన్స్ అధికారులకు సమాచారమిచ్చి అప్పగించారు. బ్యాగ్​లో లభించిన కాంటాక్ట్ నంబర్​ ద్వారా అసిస్టెంట్ మేనేజర్​ రామారావు బ్యాగ్​ పోగొట్టకున్న ప్రయాణికుడు ప్రశాంత్​ను సంప్రదించి పిలిపించారు. అనంతరం అతడికి నగదు, ల్యాప్​టాప్ ఉన్న బ్యాగ్​ను అందజేశారు. కండక్టర్​ నిజాయతీని పలువురు ప్రశంసించారు. 

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TAGGED:

RTC CONDUCTOR RETURNS LOST BAG
నిజాయితీని చాటుకున్న కండక్టర్
CONDUCTOR RETURNS PASSENGER BAG
RTC CONDUCTOR RETURNS LOST BAG

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