ఆర్టీసీ కండక్టర్ నిజాయతీ - రూ.2 లక్షల నగదు, ల్యాప్టాప్ ఉన్న బ్యాగ్ ప్రయాణికుడికి అప్పగింత - CONDUCTOR RETURNS PASSENGER BAG
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Published : August 9, 2026 at 3:05 PM IST
RTC Conductor Returns Lost Bag : విధి నిర్వహణలో ఓ ఆర్టీసీ కండక్టర్ తన నిజాయతీని చాటుకున్నాడు. ఓ ప్రయాణికుడు బస్సులో మర్చిపోయిన నగదు, ల్యాప్టాప్ ఉన్న బ్యాగ్ను అతడికి అప్పగించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, ప్రశాంత్ అనే యువకుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఆయన శనివారం రాత్రి పటాన్చెరు నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపు వస్తున్న బస్సులో కేపీహెచ్బీ వద్ద ఎక్కి ప్యాట్నీ వద్ద రాత్రి 1.15 గంటలకు దిగిపోయారు. ఈ క్రమంలో తనతో పాటు తీసుకొచ్చిన బ్యాగ్ను బస్సులోనే మర్చిపోయారు.
ఆ బ్యాగ్లో రూ.2 లక్షల నగదు, ల్యాప్టాప్, ఆఫీస్ ఐడీ కార్డు ఉన్నాయి. బస్సు సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఓ బ్యాగ్ను కండక్టర్ గోవింద్ గమనించారు. వెంటనే విషయాన్ని డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రామారావు, విజిలెన్స్ అధికారులకు సమాచారమిచ్చి అప్పగించారు. బ్యాగ్లో లభించిన కాంటాక్ట్ నంబర్ ద్వారా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రామారావు బ్యాగ్ పోగొట్టకున్న ప్రయాణికుడు ప్రశాంత్ను సంప్రదించి పిలిపించారు. అనంతరం అతడికి నగదు, ల్యాప్టాప్ ఉన్న బ్యాగ్ను అందజేశారు. కండక్టర్ నిజాయతీని పలువురు ప్రశంసించారు.
RTC Conductor Returns Lost Bag : విధి నిర్వహణలో ఓ ఆర్టీసీ కండక్టర్ తన నిజాయతీని చాటుకున్నాడు. ఓ ప్రయాణికుడు బస్సులో మర్చిపోయిన నగదు, ల్యాప్టాప్ ఉన్న బ్యాగ్ను అతడికి అప్పగించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, ప్రశాంత్ అనే యువకుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఆయన శనివారం రాత్రి పటాన్చెరు నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపు వస్తున్న బస్సులో కేపీహెచ్బీ వద్ద ఎక్కి ప్యాట్నీ వద్ద రాత్రి 1.15 గంటలకు దిగిపోయారు. ఈ క్రమంలో తనతో పాటు తీసుకొచ్చిన బ్యాగ్ను బస్సులోనే మర్చిపోయారు.
ఆ బ్యాగ్లో రూ.2 లక్షల నగదు, ల్యాప్టాప్, ఆఫీస్ ఐడీ కార్డు ఉన్నాయి. బస్సు సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఓ బ్యాగ్ను కండక్టర్ గోవింద్ గమనించారు. వెంటనే విషయాన్ని డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రామారావు, విజిలెన్స్ అధికారులకు సమాచారమిచ్చి అప్పగించారు. బ్యాగ్లో లభించిన కాంటాక్ట్ నంబర్ ద్వారా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రామారావు బ్యాగ్ పోగొట్టకున్న ప్రయాణికుడు ప్రశాంత్ను సంప్రదించి పిలిపించారు. అనంతరం అతడికి నగదు, ల్యాప్టాప్ ఉన్న బ్యాగ్ను అందజేశారు. కండక్టర్ నిజాయతీని పలువురు ప్రశంసించారు.