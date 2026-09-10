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పెట్రోల్‌ బంకులోకి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ బస్సు - తప్పిన పెను ప్రమాదం

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పెట్రోల్‌ బంకులోకి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ బస్సు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 3:26 PM IST

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RTC Bus Rams Into Petrol Bunk : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ పరిధిలోని బాటసింగారం వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. బైక్‌ను తప్పించబోయి పెట్రోల్‌ బంక్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ డిపోకు చెందిన బస్సు చౌటుప్పల్‌ వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.పెట్రోల్‌ బంకులో ఉండే కార్లను ఢీ కొట్టింది. బస్సు ఢీ కొనడంతో 2 కార్లు, ఓ ఆటో ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రమాదంలో కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. డీజిల్‌ పంపు వద్దకు దూసుకెళ్లడంతో దానికి సంబంధించిన పరికరాలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనతో బంక్‌ సిబ్బంది, అక్కడ ఉన్నవారు తీవ్ర భయాందోళనకు గురై పరుగులు తీశారు. అతివేగం కారణంగా బస్సు అదుపు తప్పినట్లు సమాచారం. అదృష్టవశాత్తూ పెట్రోల్ పంపులకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రాణనష్టం ఏమీ జరగలేదు. ఈ ఘోర ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఈ అనుకోని ఘటనకు స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. 

RTC Bus Rams Into Petrol Bunk : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ పరిధిలోని బాటసింగారం వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. బైక్‌ను తప్పించబోయి పెట్రోల్‌ బంక్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ డిపోకు చెందిన బస్సు చౌటుప్పల్‌ వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.పెట్రోల్‌ బంకులో ఉండే కార్లను ఢీ కొట్టింది. బస్సు ఢీ కొనడంతో 2 కార్లు, ఓ ఆటో ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రమాదంలో కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. డీజిల్‌ పంపు వద్దకు దూసుకెళ్లడంతో దానికి సంబంధించిన పరికరాలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనతో బంక్‌ సిబ్బంది, అక్కడ ఉన్నవారు తీవ్ర భయాందోళనకు గురై పరుగులు తీశారు. అతివేగం కారణంగా బస్సు అదుపు తప్పినట్లు సమాచారం. అదృష్టవశాత్తూ పెట్రోల్ పంపులకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రాణనష్టం ఏమీ జరగలేదు. ఈ ఘోర ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఈ అనుకోని ఘటనకు స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. 

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TAGGED:

RTC BUS ACCIDENT IN BATASINGARAM
RTC BUS IN PETROL BUNK
పెట్రోల్​ బంక్​లో ఆర్టీసీ
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RTC BUS RAMS INTO PETROL BUNK

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