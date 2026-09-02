విరిగిన స్టీరింగ్ - వ్యవసాయ బావిపైకి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ బస్సు
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Published : September 2, 2026 at 3:46 PM IST
RTC Bus plunges into agricultural well : కరీంనగర్ జిల్లాలో ఓ ఆర్టీసీ బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. చిగురుమామిడి మండలంలోని సుందరగిరి శివారులో ఉన్న వ్యవసాయ బావిపైకి బస్సు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కరీంనగర్ నుంచి హుస్నాబాద్కు సుమారు 50 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు, సుందరగిరి శివారులోకి చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా వ్యవసాయబావిపైకి దూసుకెళ్లింది.
అయితే ఆ బావికి సిమెంట్ గోడ ఉండటంతో బస్సు ఆ గోడ, దానికి ఉన్న ఇనుప చువ్వలను ఢీకొని ఆగిపోయింది. బస్సు బావివైపు దూసుకువెళ్లడంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురై హాహాకారాలు చేశారు. చివరకు బావి చివరన ఉన్న ఇనుప చువ్వల సాయంతో బస్సు ఆగిపోవడంతో అందులోని ప్రయాణికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పలువురు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలు కాగా, వారిని హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బస్సు బావిలో పడితే తమ ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంపై డ్రైవర్ స్పందిస్తూ బస్సు స్టీరింగ్ రాడ్ విరిగిపోవడంతోనే అదుపుతప్పి వ్యవసాయ బావివైపు దూసుకెళ్లిందని తెలిపారు.
RTC Bus plunges into agricultural well : కరీంనగర్ జిల్లాలో ఓ ఆర్టీసీ బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. చిగురుమామిడి మండలంలోని సుందరగిరి శివారులో ఉన్న వ్యవసాయ బావిపైకి బస్సు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కరీంనగర్ నుంచి హుస్నాబాద్కు సుమారు 50 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు, సుందరగిరి శివారులోకి చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా వ్యవసాయబావిపైకి దూసుకెళ్లింది.
అయితే ఆ బావికి సిమెంట్ గోడ ఉండటంతో బస్సు ఆ గోడ, దానికి ఉన్న ఇనుప చువ్వలను ఢీకొని ఆగిపోయింది. బస్సు బావివైపు దూసుకువెళ్లడంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురై హాహాకారాలు చేశారు. చివరకు బావి చివరన ఉన్న ఇనుప చువ్వల సాయంతో బస్సు ఆగిపోవడంతో అందులోని ప్రయాణికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పలువురు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలు కాగా, వారిని హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బస్సు బావిలో పడితే తమ ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంపై డ్రైవర్ స్పందిస్తూ బస్సు స్టీరింగ్ రాడ్ విరిగిపోవడంతోనే అదుపుతప్పి వ్యవసాయ బావివైపు దూసుకెళ్లిందని తెలిపారు.