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జేబీఎస్​​ వద్ద ప్రయాణికుల పైకి దూసుకెళ్లిన బస్సు - చక్రాల కింద ఇరుక్కుపోయిన వాహనదారుడు - RTC BUS ACCIDENT AT JBS BUS STATION

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జూబ్లీ బస్టాండ్​ వద్ద ప్రయాణికుల పైకి దూసుకెళ్లిన బస్సు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 6:32 PM IST

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RTC Bus Accident At JBS Bus Station : సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. అతివేగంగా జేబీఎస్ నుంచి వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికుల పైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో విధులు ముగించుకుని జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుంచి కార్ఖానా వైపునకు వెళుతున్న ద్విచక్ర వాహనదారుడు శివపై బస్సు దూసుకెళ్లింది.  దీంతో అతను బస్సు చక్రాల కింద ఇరుక్కుపోయాడు. ఇది గమనించిన మారేడుపల్లి ట్రాఫిక్​ పోలీసులు వెంటనే వాహనదారులు, క్రేన్​ సహాయంతో బస్సును పక్కకు జరిపారు. ఆ తర్వాత శివను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. ఈ ఘటనలో శివ కాలికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆర్టీసీ బస్సు అతివేగం వల్లనే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు శివ తెలిపాడు. డ్యూటీ పూర్తిచేసుకొని ఇంటికి వెళ్తుండగా, జేబీఎస్​ వరకు రాగానే బస్సు తనపైకి దూసుకు వచ్చిందని బాధితుడు పేర్కొన్నాడు.

అర్ధరాత్రి బస్సులో మంటలు - డ్రైవర్​ అప్రమత్తతతో తప్పిన పెనుప్రమాదం

RTC Bus Accident At JBS Bus Station : సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. అతివేగంగా జేబీఎస్ నుంచి వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికుల పైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో విధులు ముగించుకుని జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుంచి కార్ఖానా వైపునకు వెళుతున్న ద్విచక్ర వాహనదారుడు శివపై బస్సు దూసుకెళ్లింది.  దీంతో అతను బస్సు చక్రాల కింద ఇరుక్కుపోయాడు. ఇది గమనించిన మారేడుపల్లి ట్రాఫిక్​ పోలీసులు వెంటనే వాహనదారులు, క్రేన్​ సహాయంతో బస్సును పక్కకు జరిపారు. ఆ తర్వాత శివను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. ఈ ఘటనలో శివ కాలికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆర్టీసీ బస్సు అతివేగం వల్లనే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు శివ తెలిపాడు. డ్యూటీ పూర్తిచేసుకొని ఇంటికి వెళ్తుండగా, జేబీఎస్​ వరకు రాగానే బస్సు తనపైకి దూసుకు వచ్చిందని బాధితుడు పేర్కొన్నాడు.

అర్ధరాత్రి బస్సులో మంటలు - డ్రైవర్​ అప్రమత్తతతో తప్పిన పెనుప్రమాదం

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TAGGED:

ACCIDENT AT JBS BUS STATION
BUS ACCIDENT INCIDENT AT JBS
JBS BUS ACCIDENT
జేబీఎస్​ వద్ద బస్సు ఆక్సిడెంట్​
RTC BUS ACCIDENT AT JBS BUS STATION

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ETV Bharat Telangana Team

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