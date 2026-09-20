కరీంనగర్లో అలరించిన రోబో మూషికం
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Published : September 20, 2026 at 5:38 PM IST
Robotic Mushika in Karimnagar : సంప్రదాయానికి ఆధునిక టెక్నాలజీని జోడిస్తే ఫలితాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. అందుకు ప్రతీకగా నిలిచింది కరీంనగర్లో నిర్వహించిన మూషిక రోబో ప్రదర్శన. రాంనగర్లోని ఛాలెంజ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో గణేషుని వాహనం మూషిక రూపంలో రూపొందించిన రోబో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఎగురుతూ, దుంకుతూ, షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూ మూషిక రోబో అందరినీ అలరించింది. తొలిసారిగా ఇలాంటి రోబోటిక్ మూషిక వాహనాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. చిన్నారులు రోబోటిక్ మూషికంతో సరదాగా గడపగా, యువత ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకున్నారు. వినూత్నంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ రోబోటిక్ మూషికం మేళవిస్తూ భక్తులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తోందని నిర్వహకులు తుమ్మల రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్లోని కార్తికేయ గణేష్ వద్ద రోబోటిక్ మూషిక వాహనం సందడి చేసిందని గుర్తు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ కావడంతో హైదరాబాద్, తెలంగాణకే పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోబోటిక్ మూషికపై ఆసక్తి పెరిగిందన్నారు.
Robotic Mushika in Karimnagar : సంప్రదాయానికి ఆధునిక టెక్నాలజీని జోడిస్తే ఫలితాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. అందుకు ప్రతీకగా నిలిచింది కరీంనగర్లో నిర్వహించిన మూషిక రోబో ప్రదర్శన. రాంనగర్లోని ఛాలెంజ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో గణేషుని వాహనం మూషిక రూపంలో రూపొందించిన రోబో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఎగురుతూ, దుంకుతూ, షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూ మూషిక రోబో అందరినీ అలరించింది. తొలిసారిగా ఇలాంటి రోబోటిక్ మూషిక వాహనాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. చిన్నారులు రోబోటిక్ మూషికంతో సరదాగా గడపగా, యువత ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకున్నారు. వినూత్నంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ రోబోటిక్ మూషికం మేళవిస్తూ భక్తులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తోందని నిర్వహకులు తుమ్మల రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్లోని కార్తికేయ గణేష్ వద్ద రోబోటిక్ మూషిక వాహనం సందడి చేసిందని గుర్తు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ కావడంతో హైదరాబాద్, తెలంగాణకే పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోబోటిక్ మూషికపై ఆసక్తి పెరిగిందన్నారు.