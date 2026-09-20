ETV Bharat / Videos

కరీంనగర్‌లో అలరించిన రోబో మూషికం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
కరీంనగర్‌లో అలరించిన రోబో మూషికం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Robotic Mushika in Karimnagar : సంప్రదాయానికి ఆధునిక టెక్నాలజీని జోడిస్తే ఫలితాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. అందుకు ప్రతీకగా నిలిచింది కరీంనగర్​లో నిర్వహించిన మూషిక రోబో ప్రదర్శన. రాంనగర్​లోని ఛాలెంజ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో గణేషుని వాహనం మూషిక రూపంలో రూపొందించిన రోబో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఎగురుతూ, దుంకుతూ, షేక్​ హ్యాండ్​ ఇస్తూ మూషిక రోబో అందరినీ అలరించింది. తొలిసారిగా ఇలాంటి రోబోటిక్ మూషిక వాహనాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. చిన్నారులు రోబోటిక్ మూషికంతో సరదాగా గడపగా, యువత ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకున్నారు. వినూత్నంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ రోబోటిక్ మూషికం మేళవిస్తూ భక్తులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తోందని నిర్వహకులు తుమ్మల రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని కార్తికేయ గణేష్ వద్ద రోబోటిక్ మూషిక వాహనం సందడి చేసిందని గుర్తు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ కావడంతో హైదరాబాద్, తెలంగాణకే పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోబోటిక్ మూషికపై ఆసక్తి పెరిగిందన్నారు.

Robotic Mushika in Karimnagar : సంప్రదాయానికి ఆధునిక టెక్నాలజీని జోడిస్తే ఫలితాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. అందుకు ప్రతీకగా నిలిచింది కరీంనగర్​లో నిర్వహించిన మూషిక రోబో ప్రదర్శన. రాంనగర్​లోని ఛాలెంజ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో గణేషుని వాహనం మూషిక రూపంలో రూపొందించిన రోబో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఎగురుతూ, దుంకుతూ, షేక్​ హ్యాండ్​ ఇస్తూ మూషిక రోబో అందరినీ అలరించింది. తొలిసారిగా ఇలాంటి రోబోటిక్ మూషిక వాహనాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. చిన్నారులు రోబోటిక్ మూషికంతో సరదాగా గడపగా, యువత ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకున్నారు. వినూత్నంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ రోబోటిక్ మూషికం మేళవిస్తూ భక్తులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తోందని నిర్వహకులు తుమ్మల రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని కార్తికేయ గణేష్ వద్ద రోబోటిక్ మూషిక వాహనం సందడి చేసిందని గుర్తు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ కావడంతో హైదరాబాద్, తెలంగాణకే పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోబోటిక్ మూషికపై ఆసక్తి పెరిగిందన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

కరీంనగర్‌లో రోబో మూషికం
GANESH CHATURTHI 2026
ROBOTIC MUSHIKA IN KARIMNAGAR

ఇలాంటి కథనాలు

BANDI SANJAY COMMENTS ON CONGRESS

అధికారం మీదే కదా, ప్రభుత్వ భూములుంటే స్వాధీనం చేసుకోండి : బండి సంజయ్

September 20, 2026 at 3:31 PM IST
Radhashtami celebrations in hyderabad

కన్నుల పండువగా రాధాష్టమి వేడుకలు

September 19, 2026 at 8:57 PM IST
Tomato feed for sheep

టమాటా పంట గొర్రెలకు మేత - గిట్టుబాటు ధర లేదంటూ రైతు ఆవేదన

September 18, 2026 at 7:06 PM IST
Raja Singh on Khairatabad Ganesh

ఖైరతాబాద్ పేరును గణేశ్​పురిగా మార్చాలి : ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్​

September 16, 2026 at 7:28 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.