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వికసిత్ భారత్​ థీమ్​తో వినాయక మండపం - అభయమిస్తున్న రోబో గణేశుడు

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వికసిత్ భారత్​ థీమ్​తో వినాయక మండపం - దర్శనమిస్తున్న రోబో గణేశుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 2:47 PM IST

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Robot Ganesh at Uppuguda : హైదరాబాద్​లోని ఉప్పుగూడలో వికసిత్ భారత్​ థీమ్​తో వినాయక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రోబో రూపంలో గణేశుని ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో 50వ సంవత్సరం వేడుకల్లో భాగంగా ఈ ప్రతిమను ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ప్రతి ఏడాది ఒక్కో రూపంలో గణేశుడిని ప్రతిష్టిస్తారు. ఈ ఏడాది భారత్​ 2047 తర్వాత పరిస్థితులను ఉద్దేశించి ఈ తరహా గణపతిని ప్రతిష్టించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ విగ్రహం తయారీకి దాదాపు రూ.4 లక్షలు ఖర్చయినట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలో కొన్నేళ్లుగా వివిధ నేపథ్యాల్లో విగ్రహాలను ప్రతిష్టించారు. వాటిలో ప్రధానమైనవి ఆపరేషన్ సింధూర్​, చంద్రయాన్​, అయోధ్య రామ మందిరం, అనంత పద్మనాభ స్వామి వంటి అనేక థీమ్​లలో ఇక్కడ గణపతిని ప్రతిష్టించారు. ఇక్కడి వినాయకుడిని దర్శించేందుకు నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వస్తారు. మండపంలో ప్రతి రోజు ఉదయం గణపతి హోమం, పూజా కార్యక్రమం ఉచితంగా నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం వేళలో వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

Robot Ganesh at Uppuguda : హైదరాబాద్​లోని ఉప్పుగూడలో వికసిత్ భారత్​ థీమ్​తో వినాయక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రోబో రూపంలో గణేశుని ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో 50వ సంవత్సరం వేడుకల్లో భాగంగా ఈ ప్రతిమను ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ప్రతి ఏడాది ఒక్కో రూపంలో గణేశుడిని ప్రతిష్టిస్తారు. ఈ ఏడాది భారత్​ 2047 తర్వాత పరిస్థితులను ఉద్దేశించి ఈ తరహా గణపతిని ప్రతిష్టించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ విగ్రహం తయారీకి దాదాపు రూ.4 లక్షలు ఖర్చయినట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలో కొన్నేళ్లుగా వివిధ నేపథ్యాల్లో విగ్రహాలను ప్రతిష్టించారు. వాటిలో ప్రధానమైనవి ఆపరేషన్ సింధూర్​, చంద్రయాన్​, అయోధ్య రామ మందిరం, అనంత పద్మనాభ స్వామి వంటి అనేక థీమ్​లలో ఇక్కడ గణపతిని ప్రతిష్టించారు. ఇక్కడి వినాయకుడిని దర్శించేందుకు నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వస్తారు. మండపంలో ప్రతి రోజు ఉదయం గణపతి హోమం, పూజా కార్యక్రమం ఉచితంగా నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం వేళలో వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

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TAGGED:

VIKASIT BHARAT THEME GANESH
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ROBOT GANESH IN HYDERABAD
ROBOT GANESH AT UPPUGUDA

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