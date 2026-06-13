ETV Bharat / Videos

రాజమహేంద్రవరంలో ముమ్మరంగా రహదారి విస్తరణ పనులు - ROAD WORKS IN RAJAMAHENDRAVARAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
రాజమహేంద్రవరంలో కొనసాగుతున్న రహదారి విస్తరణ పనులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Expansion in Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరంలో రోడ్ల విస్తరణ పనులు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి రాజమహేంద్రవరంలోకి వచ్చే దారి విస్తరణ కోసం మున్సిపల్ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా క్వారీ సెంటర్, లాలాచెరువు మీదుగా వెళ్లే రోడ్డును విస్తరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ మున్సిపల్ అధికారులు, పోలీసుల సమక్షంలో క్వారీ సెంటర్ నుంచి ఇందిరా సత్యానగర్ కుంట రోడ్డు నిర్మాణం కోసం జేసీబీలతో కూల్చివేతలు కొనసాగాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్న తమను ఉన్నఫళంగా ఖాళీ చేయమంటే ఎలాగని స్థానికులు అధికారులను ప్రశ్నించారు.

అనంతరం 47, 48 వార్డుల్లో రోడ్ల పక్కన ఉన్న 90 ఆక్రమిత, పట్టా ఇళ్లను మున్సిపల్ సిబ్బంది కూల్చివేశారు. తమకు ప్రత్యామ్నాయం చూపకుండా ఇళ్లు కూల్చేయడంపై స్థానికులు అభ్యంతరం తెలిపారు. ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు, పరిహారం ఇవ్వకుండానే హడావుడిగా ఇళ్లు కూల్చివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా తమకు ప్రత్యామ్నాయం చూపడం సహా పరిహారం ఇవ్వాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు.

Road Expansion in Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరంలో రోడ్ల విస్తరణ పనులు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి రాజమహేంద్రవరంలోకి వచ్చే దారి విస్తరణ కోసం మున్సిపల్ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా క్వారీ సెంటర్, లాలాచెరువు మీదుగా వెళ్లే రోడ్డును విస్తరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ మున్సిపల్ అధికారులు, పోలీసుల సమక్షంలో క్వారీ సెంటర్ నుంచి ఇందిరా సత్యానగర్ కుంట రోడ్డు నిర్మాణం కోసం జేసీబీలతో కూల్చివేతలు కొనసాగాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్న తమను ఉన్నఫళంగా ఖాళీ చేయమంటే ఎలాగని స్థానికులు అధికారులను ప్రశ్నించారు.

అనంతరం 47, 48 వార్డుల్లో రోడ్ల పక్కన ఉన్న 90 ఆక్రమిత, పట్టా ఇళ్లను మున్సిపల్ సిబ్బంది కూల్చివేశారు. తమకు ప్రత్యామ్నాయం చూపకుండా ఇళ్లు కూల్చేయడంపై స్థానికులు అభ్యంతరం తెలిపారు. ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు, పరిహారం ఇవ్వకుండానే హడావుడిగా ఇళ్లు కూల్చివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా తమకు ప్రత్యామ్నాయం చూపడం సహా పరిహారం ఇవ్వాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD EXPANSION IN RAJAHMUNDRY
HOUSE DEMOLITION RAJAMAHENDRAVARAM
RAJAMAHENDRAVARAM ROAD EXPANSION
ROAD WIDENING WORKS IN RAJAHMUNDRY
ROAD WORKS IN RAJAMAHENDRAVARAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Minister Mandipalli Ramprasad Reddy Donated Blood

తలసేమియా బాధిత చిన్నారుల కోసం మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి రక్తదానం

June 13, 2026 at 7:39 PM IST
Private Bus Catches Fire At Tada In Tirupati

తడ దగ్గర బస్సులో మంటలు - తప్పిన పెను ప్రమాదం

June 13, 2026 at 3:59 PM IST
Minister Narayana Visited The Capital Amaravati

రాజధాని భవనాల ఖర్చుపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం: మంత్రి నారాయణ

June 13, 2026 at 1:22 PM IST
Fire Department Officials Conducting Special Inspections At Schools And Colleges

విద్యాసంస్థలు పునఃప్రారంభం నేపథ్యంలో అగ్నిమాపక శాఖ తనిఖీలు - చిన్నారుల భద్రతే లక్ష్యం: డైరక్టర్ జనరల్ వెంకటరమణ

June 13, 2026 at 12:04 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.