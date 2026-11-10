ఉద్ధృతంగా ప్రవహించిన వరద నీరు - రోడ్డుపై గండి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:01 PM IST
Road Breached by Flood Water Traffic Problems : వరద నీటి తాకిడి ఎక్కువ కావడంతో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మండలం ముద్దాపురం రహదారిపై గండి పడింది. దీంతో వివిధ గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఎర్ర కాలువ ప్రభావంతో వయ్యేరు కాలువ ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో ఈ రహదారి పక్కనున్న పంట పొలాలు పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. పంట పొలాల్లో 4 అడుగులకు పైగా వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించి రోడ్డును తాకింది.
10 కి.మీ పైగా చుట్టూ తిరిగి రావాల్సిందే : సంబంధిత అధికారులు రోడ్డుపై అటుగా ప్రయాణానికి అనుమతి లేదంటూ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.రహదారి మధ్య సుమారు 4 అడుగులు లోతుకు కొట్టుకుపోవడంతో దువ్వ నుంచి ముద్దాపురం, కోనాల, ఆరుళ్ల తదితర గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గండికి ఆవల వైపు గ్రామాల ప్రజలు దువ్వ రావాలంటే సుమారు 10 కిలోమీటర్ల పైగా చుట్టూ తిరిగి రావలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
Road Breached by Flood Water Traffic Problems : వరద నీటి తాకిడి ఎక్కువ కావడంతో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మండలం ముద్దాపురం రహదారిపై గండి పడింది. దీంతో వివిధ గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఎర్ర కాలువ ప్రభావంతో వయ్యేరు కాలువ ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో ఈ రహదారి పక్కనున్న పంట పొలాలు పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. పంట పొలాల్లో 4 అడుగులకు పైగా వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించి రోడ్డును తాకింది.
10 కి.మీ పైగా చుట్టూ తిరిగి రావాల్సిందే : సంబంధిత అధికారులు రోడ్డుపై అటుగా ప్రయాణానికి అనుమతి లేదంటూ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.రహదారి మధ్య సుమారు 4 అడుగులు లోతుకు కొట్టుకుపోవడంతో దువ్వ నుంచి ముద్దాపురం, కోనాల, ఆరుళ్ల తదితర గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గండికి ఆవల వైపు గ్రామాల ప్రజలు దువ్వ రావాలంటే సుమారు 10 కిలోమీటర్ల పైగా చుట్టూ తిరిగి రావలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.