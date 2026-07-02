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అదుపుతప్పి దూసుకొచ్చిన కారు - ఒకరు మృతి, మరో ముగ్గురికి గాయాలు - ALLAGADDA ACCIDENT

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అదుపుతప్పి దూసుకొచ్చిన కారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 1:10 PM IST

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Nandyala Road accident : నంద్యాల జిల్లా రుద్రవరం మండలంలోని ముత్తలూరు మెట్ట వద్ద ఒక కారు అదుపు తప్పి రహదారి పక్కన బస్సు కోసం వేచి ఉన్న యువకుడితోపాటు అటుగా వెళుతున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీ కొట్టింది. రుద్రవరం మండలం ఆర్. నాగులవరం గ్రామానికి చెందిన వై నరసింహ (23) తన మిత్రుడి వివాహంలో పాల్గొని కల్యాణ మండపం నుంచి బయటికి వచ్చి బస్సు కోసం వేచి ఉండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆళ్లగడ్డ నుంచి రుద్రవరం వైపునకు వెళుతున్న కారు ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి కల్యాణమండపం వద్ద వేచి ఉన్న నరసింహను, మండపంలోంచి ద్విచక్ర వాహనంలో బయటికి వస్తున్న ముగ్గురిని ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో లక్ష్మీ నరసింహ తీవ్రంగా గాయపడగా అతడిని 108 వాహనంలో ఆళ్లగడ్డ ప్రభుత్వ తరలించారు. కాళ్లకు బలమైన గాయాలు కావటంతో అతన్ని మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం నంద్యాల తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. ద్విచక్ర వాహనంలో వెళ్తున్న మరో ముగ్గురు యువకులు గాయపడగా వారిని చికిత్స నిమిత్తం నంద్యాలకు తరలించారు. కారులో ఉన్న వారికి ఎలాంటి పెద్ద గాయాలు కాకపోవటం గమనార్హం. ప్రమాద దుశ్యాలన్నీ అక్కడే ఉన్న ఒక సీసీ కెమెరాల్లో నిక్షిప్తం అయ్యాయి. 

Nandyala Road accident : నంద్యాల జిల్లా రుద్రవరం మండలంలోని ముత్తలూరు మెట్ట వద్ద ఒక కారు అదుపు తప్పి రహదారి పక్కన బస్సు కోసం వేచి ఉన్న యువకుడితోపాటు అటుగా వెళుతున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీ కొట్టింది. రుద్రవరం మండలం ఆర్. నాగులవరం గ్రామానికి చెందిన వై నరసింహ (23) తన మిత్రుడి వివాహంలో పాల్గొని కల్యాణ మండపం నుంచి బయటికి వచ్చి బస్సు కోసం వేచి ఉండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆళ్లగడ్డ నుంచి రుద్రవరం వైపునకు వెళుతున్న కారు ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి కల్యాణమండపం వద్ద వేచి ఉన్న నరసింహను, మండపంలోంచి ద్విచక్ర వాహనంలో బయటికి వస్తున్న ముగ్గురిని ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో లక్ష్మీ నరసింహ తీవ్రంగా గాయపడగా అతడిని 108 వాహనంలో ఆళ్లగడ్డ ప్రభుత్వ తరలించారు. కాళ్లకు బలమైన గాయాలు కావటంతో అతన్ని మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం నంద్యాల తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. ద్విచక్ర వాహనంలో వెళ్తున్న మరో ముగ్గురు యువకులు గాయపడగా వారిని చికిత్స నిమిత్తం నంద్యాలకు తరలించారు. కారులో ఉన్న వారికి ఎలాంటి పెద్ద గాయాలు కాకపోవటం గమనార్హం. ప్రమాద దుశ్యాలన్నీ అక్కడే ఉన్న ఒక సీసీ కెమెరాల్లో నిక్షిప్తం అయ్యాయి. 

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TAGGED:

CAR HIT A MAN AND A BIKE
ROAD ACCIDENTS IN AP
ALLAGADDA ACCIDENT
NANDYALA ROAD ACCIDENT

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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