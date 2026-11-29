ముండ్లమూరులో రిగ్గింగ్ - కాసేపు నిలిచిన పోలింగ్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 3:12 PM IST
Polling halted in Mundlamuru Of Prakasam District : ఏపీలో రెండోదశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు. అయితే ఈ పల్లెపోరులో కొన్ని చోట్ల చెదురుముదురు ఘటనలు జరిగాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో పోలింగ్ వేళ తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ముండ్లమూరు మండలం పెద్ద ఉల్లగల్లు గ్రామం ప్రాథమిక పాఠశాలలోని ఒకటి, రెండు పోలింగ్ బూత్ల వద్ద గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలింగ్ ఏజెంట్లను బయటకు నెట్టేసి ఓ వర్గం రిగ్గింగ్కు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మరోవైపు క్యూలైన్లలో ఉన్న ఓటర్ల నుంచి ఓటర్ స్లిప్పులను లాక్కున్నట్లు సమాచారం. ఏకంగా 15 మంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పోలింగ్ బూత్లోకి ప్రవేశించినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. బ్యాలెట్ పత్రాలను ఎత్తుకెళ్లడంతో పోలింగ్ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. ఇక్కడ టీడీపీ, టీడీపీ రెబల్ అభ్యర్థులు పోటీలో ఉండటంతో ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు పెదరావిపాడులో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు. 1, 2 పోలింగ్ కేంద్రాల్లోని బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నీళ్లు, ఇంకు పోశారు.
Polling halted in Mundlamuru Of Prakasam District : ఏపీలో రెండోదశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు. అయితే ఈ పల్లెపోరులో కొన్ని చోట్ల చెదురుముదురు ఘటనలు జరిగాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో పోలింగ్ వేళ తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ముండ్లమూరు మండలం పెద్ద ఉల్లగల్లు గ్రామం ప్రాథమిక పాఠశాలలోని ఒకటి, రెండు పోలింగ్ బూత్ల వద్ద గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలింగ్ ఏజెంట్లను బయటకు నెట్టేసి ఓ వర్గం రిగ్గింగ్కు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మరోవైపు క్యూలైన్లలో ఉన్న ఓటర్ల నుంచి ఓటర్ స్లిప్పులను లాక్కున్నట్లు సమాచారం. ఏకంగా 15 మంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పోలింగ్ బూత్లోకి ప్రవేశించినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. బ్యాలెట్ పత్రాలను ఎత్తుకెళ్లడంతో పోలింగ్ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. ఇక్కడ టీడీపీ, టీడీపీ రెబల్ అభ్యర్థులు పోటీలో ఉండటంతో ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు పెదరావిపాడులో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు. 1, 2 పోలింగ్ కేంద్రాల్లోని బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నీళ్లు, ఇంకు పోశారు.