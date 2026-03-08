LIVE : ప్రజాభవన్లో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - WORLD WOMEN DAY CELEBRATIONS
Published : March 8, 2026 at 11:50 AM IST
Women Day Celebrations in Telangana : తెలంగాణ ప్రజాసంబంధాల శాఖ నిర్వహిస్తున్న మహిళా దినోత్సవం కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. దీనిని పంజాగుట్టలోని ప్రజాభవన్లో ఘనంగా జరుపుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మహిళలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మహిళలు కుటుంబానికి ఆధారం, సమాజానికి స్ఫూర్తి అని మహిళల శక్తి, సహనం, ప్రేమ, త్యాగం అపూర్వమైనవని పేర్కొన్నారు. ఆడబిడ్డల కోసం అనేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున అమలు చేస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అజాహరుద్దీన్, ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్, వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రెస్ అకాడమీ ఛైర్మన్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఐ అండ్ పీఆర్ కమిషనర్ ప్రియాంక ఆల ఇతర అధికారులు పలు పత్రికలు, డిజిటల్, ఎలక్ట్రానిక్ మహిళా జర్నలిస్టులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా జర్నలిస్టుల గురించి వక్తలు పలు విషయాలను చెప్పారు.
