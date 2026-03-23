ETV Bharat / Videos

'రిటైనింగ్ వాల్'​కు మోక్షమెప్పుడు? - నిత్యం భయాందోళనలో స్థానికులు - RETAINING WALL PENDING WORKS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Retaining Wall Pending Works at Krishna River in Vijayawada : విజయవాడ కృష్ణానదికి వచ్చే వరద నుంచి రిటైనింగ్ వాల్ నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలకు రక్షణగా నిలుస్తోంది. అయితే రామలింగేశ్వర నగర్ నుంచి యనమల కుదురు సరిహద్దు ప్రాంతం వరకు 400 మీటర్ల మేర రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మించకుండా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించింది. దీంతో గతంలో సంభవించిన వరదలకు రామలింగేశ్వర నగర్, యనమల కుదురు ప్రాంతాల్లోని అనేక కాలనీలు ముంపుకు గురయ్యాయి. దీంతో కూటమి ప్రభుత్వం అర్థాంతరంగా ఆగిపోయిన రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణ పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీనిపట్ల స్థానిక ప్రజల నుంచి హర్షం వ్యక్తమౌతుంది. ఈ పనులు ప్రారంభించినా గత రెండు నెలలుగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురౌతున్నారు. మధ్యలో ఆగిపోయిన ఈ రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణ పనులు తక్షణం ప్రారంభించి వచ్చే వర్షాకాలం నాటికి పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నారు. ఈ పనులకు గత ఏడాది డిసెంబర్​లో రూ.కోటి అరవై లక్షల 79వేల రూపాయలతో హోం శాఖామంత్రి అనిత శంకుస్థాపన చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RETAINING WALL AT KRISHNA RIVER
KRISHNA RIVER IN VIJAYAWADA
RETAINING WALL IN VIJAYAWADA
కృష్ణానది రిటైనింగ్ వాల్
RETAINING WALL PENDING WORKS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.