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పంట పొలంలో మొసలి ప్రత్యక్షం - వన్యప్రాణి కేంద్రానికి తరలింపు

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పంట పొలంలో మొసలి కలకలం (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2026 at 11:45 AM IST

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Crocodile Causes Stir in Crop Field : మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం ఎంకేపల్లి గ్రామ శివారులోని పంట పొలంలో మొసలి ప్రత్యక్షం కలకలం రేపింది. దీంతో రైతులు, గ్రామస్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. మంజీరా నది తీరంలో నీటిమట్టం తగ్గిపోవడంతో మొసలి సమీపంలోని పంట పొలంలోకి వచ్చినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. పొలంలో మొసలిని చూసిన రైతులు ఆందోళనకు గురై అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. 

సమాచారం అందుకున్న ఎఫ్‌ఆర్​వో హేమచందన తమ సిబ్బందితో కలిసి వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మొసలిని పట్టుకునేందుకు రెస్క్యూ టీమ్‌కు సమాచారం అందించారు. సంగారెడ్డి నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చాకచక్యంగా మొసలిని బంధించారు. అనంతరం మొసలిని సురక్షితంగా వన్యప్రాణి కేంద్రానికి తరలించారు. దీంతో గ్రామస్థులు, రైతులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మంజీరా నది పరిసర ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు చేపట్టే రైతులు, కూలీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారు. 

Crocodile Causes Stir in Crop Field : మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం ఎంకేపల్లి గ్రామ శివారులోని పంట పొలంలో మొసలి ప్రత్యక్షం కలకలం రేపింది. దీంతో రైతులు, గ్రామస్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. మంజీరా నది తీరంలో నీటిమట్టం తగ్గిపోవడంతో మొసలి సమీపంలోని పంట పొలంలోకి వచ్చినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. పొలంలో మొసలిని చూసిన రైతులు ఆందోళనకు గురై అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. 

సమాచారం అందుకున్న ఎఫ్‌ఆర్​వో హేమచందన తమ సిబ్బందితో కలిసి వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మొసలిని పట్టుకునేందుకు రెస్క్యూ టీమ్‌కు సమాచారం అందించారు. సంగారెడ్డి నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చాకచక్యంగా మొసలిని బంధించారు. అనంతరం మొసలిని సురక్షితంగా వన్యప్రాణి కేంద్రానికి తరలించారు. దీంతో గ్రామస్థులు, రైతులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మంజీరా నది పరిసర ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు చేపట్టే రైతులు, కూలీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారు. 

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CROCODILE CAUSES STIR IN CROP FIELD
పంట పొలంలో మొసలి
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