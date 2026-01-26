ETV Bharat / Videos

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 77వ గణతంత్ర వేడుకలు - REPUBLIC DAY CELEBRATIONS AT RFC

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 77వ గణతంత్ర వేడుకలు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 2:50 PM IST

Republic Day Celebrations At Ramoji Film City 2026 : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఫిల్మ్‌సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విజయేశ్వరి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఉద్యోగులకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీరావు మనవడు సీహెచ్​. పూర్ణ సుజయ్‌ హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకల్లో ఆర్​ఎఫ్​సీ, ఈనాడు, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్‌, డాల్ఫిన్ హోటల్స్​కు చెందిన వివిధ విభాగాధిపతులు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. సికింద్రాబాద్​లోని పరేడ్​మైదానంలో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ ​వర్మ పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలు, పట్టణాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భవనాలు, కార్యాలయాల్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. 

TAGGED:

REPUBLIC DAY CELEBRATIONS AT RFC
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS 2026
ఫిల్మ్​సిటీలో గణతంత్ర వేడుకలు
77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS AT RFC

ETV Bharat Telangana Team

