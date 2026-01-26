LIVE : పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - REPUBLIC DAY CELEBRATIONS LIVE
Published : January 26, 2026 at 8:57 AM IST
Republic Day Celebrations In Telangana Live : తెెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్లో గణతంత్ర వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. పరేడ్ గ్రౌండ్లో జాతీయ జెండాను గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఆయన పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించి ప్రసంగిస్తున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సహా డీజీపీ శివధర్రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణరావు సైనిక అధికారులు కూడా వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పరేడ్ మైదానానికి వచ్చే సందర్శకులను క్షణంగా తనిఖీ చేసి అనుమతి ఉన్న వారిని మాత్రమే లోనికి అనుమతించారు. సికింద్రాబాద్, ప్యారడైజ్, రసూల్పుర, ప్యాట్నీ తదితర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు పరేడ్ గ్రౌండ్లో జరుగుతున్న గణతంత్ర వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
