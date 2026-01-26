ETV Bharat / Videos

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా గణతంత్ర వేడుకలు - REPUBLIC DAY AT RAMOJI FILM CITY

thumbnail
రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా గణతంత్ర వేడుకలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Republic Day Celebrations At Ramoji Film City: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఫిల్మ్‌సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విజయేశ్వరి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఉద్యోగులకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీరావు మనవడు సీహెచ్​ పూర్ణ సుజయ్‌ హాజరయ్యారు. వేడుకల్లో ఆర్​ఎఫ్​సీ, ఈనాడు, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్‌, డాల్ఫిన్ హోటల్స్​కు చెందిన వివిధ విభాగాధిపతులు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు సందడిగా జరిగాయి. సికింద్రాబాద్​లోని పరేడ్​ మైదానంలో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ ​వర్మ పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలు, పట్టణాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భవనాలు, కార్యాలయాల్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. 

REPUBLIC DAY CELEBRATIONS AT RFC
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS 2026
ఫిల్మ్​సిటీలో గణతంత్ర వేడుకలు
77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
REPUBLIC DAY AT RAMOJI FILM CITY

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

