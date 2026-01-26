ETV Bharat / Videos

Live: దిల్లీలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - REPUBLIC DAY 2026 DELHI LIVE

Republic Day Celebrations Delhi Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:11 AM IST

Updated : January 26, 2026 at 12:33 PM IST

Republic Day Celebrations Delhi Live : దేశవ్యాప్తంగా గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.  రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న రిపబ్లిక్​ డే కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథులుగా ఐరోపా మండలి అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, అతిథిగా ఐరోపా కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్​లు హాజరయ్యారు. వందేమాతరానికి 150 ఏళ్లు ప్రధాన ఇతివృత్తంతో కర్తవ్యపథ్​లో జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన శకటాల ప్రదర్శన విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్బంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. దేశ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని చాటిచెప్పేవిధంగా వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. వైమానిక విన్యాసాల్లో 16 యుద్ధ విమానాలు, 9 హెలికాప్టర్లు, కార్గో విమానాలు భాగమయ్యాయి. రిపబ్లిక్​ డే సందర్భంగా నిర్వహించిన శకటాల ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. వీటిలో 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందినవి కాగా, మిలిగిన 13 శకటాలు వివిధ కేంద్ర మంత్రిత్వశాఖలు, విభాగాలకు చెందినవి. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ ఆయుధ వ్యవస్థలను త్రివిద దళాల శకటం ప్రదర్శించింది. కర్తవ్యపథ్​లో జరుగుతున్న గణతంత్ర వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

