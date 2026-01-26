Live: దిల్లీలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - REPUBLIC DAY 2026 DELHI LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 12:33 PM IST
Republic Day Celebrations Delhi Live : దేశవ్యాప్తంగా గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న రిపబ్లిక్ డే కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథులుగా ఐరోపా మండలి అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, అతిథిగా ఐరోపా కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్లు హాజరయ్యారు. వందేమాతరానికి 150 ఏళ్లు ప్రధాన ఇతివృత్తంతో కర్తవ్యపథ్లో జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన శకటాల ప్రదర్శన విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్బంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. దేశ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని చాటిచెప్పేవిధంగా వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. వైమానిక విన్యాసాల్లో 16 యుద్ధ విమానాలు, 9 హెలికాప్టర్లు, కార్గో విమానాలు భాగమయ్యాయి. రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా నిర్వహించిన శకటాల ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. వీటిలో 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందినవి కాగా, మిలిగిన 13 శకటాలు వివిధ కేంద్ర మంత్రిత్వశాఖలు, విభాగాలకు చెందినవి. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఆయుధ వ్యవస్థలను త్రివిద దళాల శకటం ప్రదర్శించింది. కర్తవ్యపథ్లో జరుగుతున్న గణతంత్ర వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
