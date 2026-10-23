LIVE: హైదరాబాద్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పోలీస్ సమన్వయ సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : October 23, 2026 at 10:22 AM IST
Regional Police Coordination Meeting : హైదరాబాద్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పోలీసు సమన్వయ సమావేశం జరుగుతోంది. బంజారాహిల్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (టీజీఐసీసీసీ)లో సమావేశం జరుగుతోంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య పోలీసు సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సహా తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఐబీ, సీబీఐ, ఎన్ఐఏ, డీఆర్ఐ, సీఐఎస్ఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్ అధికారుల హాజరయ్యారు. అంతర్రాష్ట్ర నేరాల నియంత్రణకు ఉమ్మడి కార్యాచరణపై చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఉగ్రవాదం, మావోయిస్టు కార్యకలాపాల అనంతర పరిస్థితులపై అధికారులు సమీక్షిస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కట్టడికి సమన్వయ చర్యలపై అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ నేరాలు, వ్యవస్థీకృత నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారు. యువత నిరసనలు, వాటి నిర్వహణకు సంబంధించిన అంశాలపై సమీక్షిస్తున్నారు. నేరాల దర్యాప్తులో ఎదురవుతున్న సమస్యల పరిష్కారం, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఉమ్మడి చర్యలు, పోలీసింగ్లో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వినియోగంపై చర్చిస్తున్నారు.
Regional Police Coordination Meeting : హైదరాబాద్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పోలీసు సమన్వయ సమావేశం జరుగుతోంది. బంజారాహిల్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (టీజీఐసీసీసీ)లో సమావేశం జరుగుతోంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య పోలీసు సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సహా తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఐబీ, సీబీఐ, ఎన్ఐఏ, డీఆర్ఐ, సీఐఎస్ఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్ అధికారుల హాజరయ్యారు. అంతర్రాష్ట్ర నేరాల నియంత్రణకు ఉమ్మడి కార్యాచరణపై చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఉగ్రవాదం, మావోయిస్టు కార్యకలాపాల అనంతర పరిస్థితులపై అధికారులు సమీక్షిస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కట్టడికి సమన్వయ చర్యలపై అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ నేరాలు, వ్యవస్థీకృత నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారు. యువత నిరసనలు, వాటి నిర్వహణకు సంబంధించిన అంశాలపై సమీక్షిస్తున్నారు. నేరాల దర్యాప్తులో ఎదురవుతున్న సమస్యల పరిష్కారం, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఉమ్మడి చర్యలు, పోలీసింగ్లో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వినియోగంపై చర్చిస్తున్నారు.