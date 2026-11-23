వాహనదారులను బెదిరించి డబ్బు వసూలు - అనంతపురం జిల్లాలో నకిలీ పోలీసులు అరెస్ట్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:13 PM IST
Fake police in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లా కంబదూరు మండలంలో నకిలీ పోలీసు అధికారులుగా నటిస్తూ వాహనదారులను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న ఇద్దరు నిందితులను కంబదూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గుంతకల్లుకు చెందిన సయ్యద్ ఇమ్రాన్ (24), జె. అలీ అబ్బాస్ (27) నకిలీ పోలీసు గుర్తింపు కార్డులు, టోపీలు ధరించి ద్విచక్ర వాహనాలపై ఒంటరిగా ప్రయాణించే వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకునేవారు. బాధితుల వద్ద గంజాయి, నకిలీ కరెన్సీ ఉందని అబద్ధపు ఆరోపణలు చేస్తూ భయపెట్టి డబ్బులు గుంజేవారు. ఇటీవల నూతిమడుగు రోడ్డులోని వై.సి. పల్లిన గ్రామ సమీపంలో ఒక వృద్ధుడిని కత్తితో బెదిరించి రూ. 5,500 లు నగదు దోచుకున్నారు. నూతిమడుగు శివారులోని ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతుండగా పోలీసులు వీరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి కత్తి, ద్విచక్ర వాహనం, మెుబైల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణలో వీరు బెలుగుప్ప, యాడికి పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధితో పాటు కర్నూలు జిల్లాలోనూ ఇదే తరహా నేరాలకు పాల్పడినట్లు అంగీకరించారు. కంబదూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గోపీ యాదవ్ ఈ ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు.
Fake police in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లా కంబదూరు మండలంలో నకిలీ పోలీసు అధికారులుగా నటిస్తూ వాహనదారులను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న ఇద్దరు నిందితులను కంబదూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గుంతకల్లుకు చెందిన సయ్యద్ ఇమ్రాన్ (24), జె. అలీ అబ్బాస్ (27) నకిలీ పోలీసు గుర్తింపు కార్డులు, టోపీలు ధరించి ద్విచక్ర వాహనాలపై ఒంటరిగా ప్రయాణించే వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకునేవారు. బాధితుల వద్ద గంజాయి, నకిలీ కరెన్సీ ఉందని అబద్ధపు ఆరోపణలు చేస్తూ భయపెట్టి డబ్బులు గుంజేవారు. ఇటీవల నూతిమడుగు రోడ్డులోని వై.సి. పల్లిన గ్రామ సమీపంలో ఒక వృద్ధుడిని కత్తితో బెదిరించి రూ. 5,500 లు నగదు దోచుకున్నారు. నూతిమడుగు శివారులోని ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతుండగా పోలీసులు వీరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి కత్తి, ద్విచక్ర వాహనం, మెుబైల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణలో వీరు బెలుగుప్ప, యాడికి పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధితో పాటు కర్నూలు జిల్లాలోనూ ఇదే తరహా నేరాలకు పాల్పడినట్లు అంగీకరించారు. కంబదూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గోపీ యాదవ్ ఈ ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు.